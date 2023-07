Sans lui, le 14-Juillet n’aurait pas la même saveur. Impossible en effet de célébrer la fête nationale sans un bon vieux feu d’artifice. Comme chaque année, cela se passera au stade de la Bellangerais à Rennes. Mais le programme s’annonce aussi copieux en dehors de la capitale bretonne avec de nombreuses communes de la métropole qui seront à la fête. 20 Minutes vous propose un petit tour d’horizon.

Un spectacle pyrotechnique dans l’esprit sixties

Rennes vit à l’heure des années 1960 cet été. En lien avec la grande exposition de la Collection Pinault « Forever Sixties » qui se tient jusqu’au 10 septembre au Couvent des Jacobins, le traditionnel feu d’artifice du 14-Juillet fera cette année un bond dans le passé. Baptisé « Virus 60’s » et conçu par Hubert Thézé Pyrotechnie, le spectacle replongera les spectateurs dans les symboles et les musiques emblématiques de cette décennie. Pour se plonger encore plus dans l’ambiance, une boule à facette géante sera suspendue dans les airs pour illuminer le stade de la Bellangerais d’où sera tiré le feu d’artifice ce jeudi soir à 23h15.

Des navettes gratuites pour y accéder

Le spectacle attirant chaque année des milliers de visiteurs, la ville incite le public à privilégier les transports en commun et les mobilités douces pour se rendre sur place. Des navettes de bus gratuites seront ainsi mises en place au départ de la gare bus Les Gayeulles de 20h50 à 22h45. Idem pour le retour avec des navettes qui partiront toutes les quatre minutes jusqu’à 0h30.

Bal et projections monumentales dans le centre-ville

On célébrera aussi la Fête nationale ce jeudi soir dans le centre-ville de Rennes. Après la cérémonie militaire sur la place du Parlement à 18 heures, le public pourra se trémousser de 20 heures à minuit sur la place de l’Hôtel de ville avec un grand bal qui sera animé par le groupe Showys. A quelques mètres de là, on pourra aussi profiter des projections monumentales sur la place du Parlement. Sur le thème du pop art et des années 1960, le spectacle de quinze minutes se tient tous les soirs jusqu’au 26 août avec une projection à 23 heures jusqu’au 31 juillet et à 22h30 du 1er au 26 août.

Des feux d’artifice à gogo dans la métropole

Pour profiter d’un feu d’artifice en dehors de Rennes, les habitants de la métropole auront l’embarras du choix. Ce jeudi soir, on pourra notamment faire la fête à Betton (bal des pompiers à partir de 20 heures et feu d’artifice à 23h30 au stade Siméon Belliard), à Clayes (bal populaire à 21h30 et feu d’artifice à 23 heures sur l’étang) ou La Chapelle-des-Fougeretz (feu d’artifice à partir de 23 heures sur l’étang de Matelon).

Le lendemain, on remet le couvert direction Chartres-de-Bretagne (de 19 heures à une heure sur l’esplanade des droits de l’Homme), Vern-sur-Seiche (feu d’artifice vers 23 heures depuis l’étang) ou bien encore Pacé et Thorigné-Fouillard (23h15 au pont de Pacé et à la base de loisirs de Poprune).