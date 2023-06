Il fallait s’y attendre. A l’aube d’une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites prévue ce mardi 6 juin, le dépôt de bus du réseau Star de Rennes a été bloqué tôt ce mardi matin par des manifestants. Conséquence : le trafic est fortement perturbé dans la capitale bretonne.

D’après Keolis, les lignes C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, 10, 11, 12, 13, 59 et 64 ne circulent pas depuis ce mardi matin. Les lignes 50 et 53 sont quant à elles très perturbées. Les lignes A et B du métro circulent normalement, tout comme plusieurs lignes périurbaines. Pour connaître les horaires en temps réel, rendez-vous sur le site du Star.





Un rassemblement est prévu ce mardi à 11 heures au départ de l'esplanade de Gaulle. Plusieurs milliers de personnes sont attendues pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites.







Un rassemblement est prévu ce mardi à 11 heures au départ de l’esplanade de Gaulle. Plusieurs milliers de personnes sont attendues pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites.