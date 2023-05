Ils n’en reviennent pas. Les pêcheurs de Rennes ont découvert que la nouvelle charte de la condition des animaux adoptée par la ville leur réservait une bien mauvaise surprise. Dans ce texte voté à l’unanimité en conseil municipal le 15 mai, il est notamment prévu d’interdire la pêche dans tous les étangs d’Apigné, estimant que la pratique « contribue à la pollution de l’eau » de cette zone minée par les cyanobactéries. La collectivité a également pris position « contre les méthodes de pêche mutilantes » comme l’ardillon (morceau de métal fixé sur l’hameçon) ou le vif (où un petit poisson vivant sert d’appât).

Cette décision a été très mal perçue par la fédération de pêche d’Ille-et-Vilaine, qui a dénoncé « une attaque en règle contre les pêcheurs et leur réseau associatif » dénonçant l’influence d’associations antispécistes. Dans un texte incisif, Jérémy Grandière critique une décision prise « de manière insidieuse et non débattue », considérant la pêche comme « une activité polluante et nuisible ». Le président de la fédération estime que ses adhérents « œuvrent quotidiennement et concrètement pour la préservation des milieux et des espèces aquatiques » et font partie des « premiers lanceurs d’alerte » en cas de pollution.









Dans les faits, l’adoption de cette charte ne devrait pas chambouler la vie des pêcheurs, qui pourront toujours s’adonner à leur loisir dans les cours d’eau traversant Rennes, qui sont gérés par la région Bretagne. Le président de la fédération départementale espère une rencontre prochaine avec la maire Nathalie Appéré.