C’était un test grandeur nature. Démarré en mars 2021 en marge du développement des « coronapistes », le nouvel aménagement du giratoire des Gayeulles, à Rennes, va être pérennisé. Inspiré du modèle néerlandais, ce rond-point « révolutionne » les déplacements des cyclistes dans les grands giratoires, permettant aux vélos de circuler en sécurité, même lors la traversée des voies d’entrée et de sortie. Répandu aux Pays-Bas, il était parmi les premiers à être ainsi aménagé en France. A partir du 22 mai et jusqu’en septembre, la ville mènera de nouveaux travaux afin de pérenniser cet aménagement salué par les associations de cyclistes.

Les derniers aménagements prévoient l’aménagement d’une piste bidirectionnelle « éloignée de la voie de circulation et séparée des trottoirs », mais aussi des plateaux piétonniers surélevés permettant de sécuriser les traversées et surtout d’améliorer la « covisibilité » et de limiter les angles morts des véhicules. La circulation des voitures sera quant à elle réduite à une voie unique dans le giratoire, ce qui a pour effet de baisser significativement la vitesse. Jusqu’à 25.000 voitures par jour mais aussi un bon nombre de collégiens et lycéens empruntent l’imposant giratoire du nord-est de Rennes, qui fera l’objet d’une végétalisation.





Le giratoire des Gayeulles, à Rennes, sera définitivement aménagé avec des plateaux piétonniers relevés afin de sécuriser les traversées des piétons et cyclistes. - Rennes Métropole

Le rond-point faisait partie des « points noirs » identifiés comme potentiellement dangereux pour les cyclistes et piétons. D’autres giratoires de la capitale bretonne devraient être aménagés de la même manière avait promis l’adjointe aux mobilités Valérie Faucheux. La collectivité espère multiplier par trois la part modale du vélo dans Rennes Métropole pour la porter à 9 %. Un réseau express cycliste de 100 km est en cours de réalisation pour inciter les habitants à enfourcher leur vélo pour leurs déplacements quotidiens.