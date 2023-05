On peut appeler cela un serpent de mer. Voilà plus de vingt ans que l’on parle de la construction d’une piscine intercommunale au nord de Rennes. Après de nombreux remous, abandons ou défections, le projet est désormais sur les rails depuis décembre 2021. Baptisé Aqua Ouest, ce centre aquatique devrait voir le jour début 2025 en bordure de la zone commerciale Rive Ouest à Pacé, à l’ouest de la capitale bretonne.

Six communes (Pacé, Saint-Gilles, Montgermont, Le Rheu, La Chapelle-Thouarault et L’Hermitage) participeront financièrement, aux côtés de la région et du conseil départemental, à la construction de cet équipement de 4.000 m² dont l’enveloppe avoisine les 11 millions d’euros.

Jeux aquatiques et balnéothérapie

Plus modeste que prévu, cette piscine intercommunale disposera d’un bassin de 25 mètres avec cinq couloirs de nage, d’un bassin de loisirs de 150 m², d’une aire de jeux aquatiques avec pataugeoire et toboggan, d’un espace balnéothérapie et d’un solarium végétal à l’extérieur.

Sa réalisation a été confiée au cabinet d’architectes Dubuisson Architecture avec des premiers coups de pioche attendus dans les prochains jours.