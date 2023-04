Des fruits et légumes « made in Rennes ». En 2024, la Prévalaye devrait compter une nouvelle ferme urbaine. Déjà investi par la guinguette de La Basse-Cour et la ferme en permaculture PermaG’Rennes (en cours de reprise), le site sauvage de la Prévalaye accueillera prochainement une nouvelle activité d’agriculture urbaine. Un temps convoitées par le Stade Rennais pour le projet d’extension de son centre d’entraînement, ces terres situées à deux pas de la rocade ouest ont été confiées au projet Terres solidaires. Portée par le maraîcher Victor Lipovac et l’association Cœurs résistants, cette coopérative maraîchère disposera de sept hectares pour cultiver des fruits et légumes. Le projet est lauréat d’un appel à projets lancé par la ville dans le cadre de son plan alimentaire durable.

Premières plantations en 2024

La coopérative réservera une partie de sa récolte à l’aide alimentaire, afin d’offrir la possibilité aux habitants les plus modestes de manger des fruits et des légumes cultivés en circuit court et sans pesticides. Le lauréat souhaite s’orienter vers un système de « maraîchage sur sol vivant ». Ce mouvement agricole vise à « reconstituer le cycle naturel de la fertilité des sols par des itinéraires techniques spécifiques, qui s’appuient notamment sur l’arrêt du travail du sol et l’apport de matière organique », explique la municipalité. L’installation commencera en janvier 2024 « avec la mise en place du réseau d’irrigation, l’implantation des serres, la construction du hangar ou encore l’achat de matériels nécessaires à la production à partir du printemps », promet la Ville de Rennes.









Une partie des récoltes sera distribuée aux bénéficiaires de l’association Cœurs résistants. Fondée en 2016, elle compte parmi ses bénévoles une grande majorité de personne en situation de précarité, de pauvreté, vivant ou non dans la rue. Ses bénéficiaires pourront participer à la conception et à l’entretien de l’exploitation maraîchère.