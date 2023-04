Le chantier a commencé lundi sur les bords de la rocade de Rennes. Menés par des agents de la direction interdépartementale des routes de l’Ouest (Diro), ces travaux d’abattage ont dû être menés « en urgence » sur les abords du périphérique rennais en raison d’un « danger imminent pour la sécurité des riverains et des usagers de la route ». Situés entre une zone habitée et une bretelle de sortie du secteur de Villejean, 90 arbres vont être scalpés cette année, dont une partie dès cette semaine. D’après la Diro, ces arbres seraient malades et menaceraient de tomber à terre en cas de coup de vent. Les agents devront d’ailleurs composer avec une météo qui s’annonce capricieuse ce mercredi avec des vents forts annoncés en Bretagne.

Surveillés depuis quelques années par la Diro, les arbres auraient récemment subi d’importantes dégradations liées à leur maladie. « Lors d’un précédent épisode venteux, un de ces arbres s’est couché sur le garage d’un riverain », rapporte la Direction des routes. Après cet incident, un diagnostic complet a été établi par une société spécialisée, révélant que 90 arbres présentaient « un risque fort de chute ».









Ceux présentant le plus fort risque seront abattus dès cette semaine. Les autres pourront attendre l’automne. La DIR Ouest promet qu’elle mettra en place une compensation en plantant trois arbres pour chaque arbre abattu à l’automne. Des espèces locales et résistantes aux nouvelles contraintes climatiques seront privilégiées.