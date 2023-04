Un homme âgé de 22 ans a été placé en détention provisoire dans la soirée du vendredi 7 avril puis mis en examen pour meurtres en bande organisée et tentatives de meurtre. Il est soupçonné d’être l’auteur des tirs en rafale qui ont coûté la vie à deux hommes de 28 et 34 ans le 28 mars à Rennes.

Ce soir de mars, il était arrivé à pied sur la dalle du Gros Chêne, dans le quartier populaire de Maurepas, et avait ouvert le feu à l’aide d’une arme automatique. Un homme né en Martinique et un autre né en Guyane avaient été tués. Un troisième homme avait été blessé. Un peu plus tôt dans la journée du 28 mars, l’homme s’était présenté sur le point de deal « pour tenir une discussion houleuse avec ses futures victimes, qu’il quittait en les menaçant ». Il serait revenu dans la soirée avec une arme à la main. Après les tirs, l’homme caché sous un casque de moto avait pris la fuite à pied. Il avait été interpellé le 3 avril à Mayotte, où il s’était réfugié.

Beaucoup d’argent retrouvé chez sa copine

D’après le procureur de la République Philippe Astruc, le mis en cause avait quitté la métropole pour atterrir aux Comores et était arrivé à Mayotte par bateau. « Il a fait valoir son droit au silence tout au long de la garde à vue », a précisé le magistrat. « Le caractère de règlement de compte lié au trafic de produits stupéfiants est très probable, même si les raisons précises de ces tentatives de meurtres et meurtres n’ont pas encore été pleinement précisées à ce stade », a-t-il ajouté. Né à Mamoudzou, le jeune homme n’avait pas d’antécédent judiciaire.

La compagne du mis en cause a également été placée en détention provisoire. Âgée de 20 ans, cette étudiante née aux Comores aurait aidé son petit ami à quitter le territoire national au lendemain de la tuerie. Elle a été mise en examen. « Une importante somme d’argent en liquide a été trouvée à son domicile de Saint-Brieuc ».