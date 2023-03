Un sondage réalisé par 20 Minutes sur Twitter l’avait classé en 2020 bâtiment « le plus moche » de Rennes, loin devant la cité judiciaire et la tour de la Sécurité sociale. Il faut dire que le centre commercial des 3 Soleils ne brille pas par son modernisme. Ni par son dynamisme. Inauguré en 1979, le centre et sa sublime façade ondulée marron fumé a pris un sacré coup de vieux.





pic.twitter.com/rloDM0orgb — La France moche (@lafrancemoche) February 3, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



A l’intérieur, ce n’est guère mieux avec un éclairage morbide et de nombreuses cellules commerciales vides. Coincé entre la dalle du Colombier et l’esplanade de Gaulle, l’endroit a pourtant des atouts. A commencer par sa situation géographique avec une station de métro à ses pieds et le cœur de ville et la gare à proximité.

« De belles enseignes déjà intéressées »

Souvent évoquée, la modernisation des 3 Soleils semble enfin sur les rails avec une demande de permis de construire qui vient d’être déposée et un démarrage des travaux prévu courant 2024. « On va procéder à un lifting complet, à l’extérieur comme à l’intérieur », assure Agnès Legros, directrice de la branche commerce du groupe Giboire, l’un des nombreux copropriétaires du bâtiment de 6.500 m² qui sera chargé de sa commercialisation.









Pour attirer des enseignes en quête de place dans le centre-ville, les petites cellules actuelles seront réunies afin d’avoir « des cellules commerciales entre 150 et 300 m². » Certaines enseignes comme Carrefour Market resteront sur place mais pour le reste, il risque d’y avoir pas mal de changement. « On a déjà de belles enseignes qui sont intéressées », indique Agnès Legros, refusant d’en dévoiler davantage tant que le projet de modernisation, chiffré à plusieurs millions d’euros, n’est pas finalisé. « Une fois les travaux terminés, les 3 Soleils deviendront un pôle majeur du commerce en centre-ville », assure-t-elle.