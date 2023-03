On est loin de la folie qui s’empare de Dunkerque, Granville ou bien Nice. A Rennes, la tradition du carnaval n’est pas trop dans les gênes. Pendant plusieurs années, le collectif déjanté Mardi Gras Jour Férié a tout de même mis l’ambiance dans les rues du centre-ville avec des slogans loufoques et engagés et des chars recyclés façon Mad Max. Après trois ans d’absence en raison du Covid, le carnaval fait son grand retour dans la capitale bretonne samedi après-midi avec l’association Pulse qui sera aux manettes de cette déambulation annoncée « festive et musicale. »





Le départ du défilé sera donné samedi à 15h de la place Sainte-Melaine avant une déambulation dans le centre-ville. - Association Pulse

Avant de parader dans le centre historique, les carnavaliers auront rendez-vous à 15h place Sainte-Melaine avant de rejoindre la place de la Mairie puis la place Sainte-Anne. La joyeuse troupe sera accompagnée en musique par cinq orchestres de percussions locaux qui feront vibrer la foule sur des rythmes brésiliens et antillais.









A la manœuvre lors des précédentes éditions, le collectif L’Elaboratoire sera également de la partie avec des vélos customisés, des échassiers et des crieurs de rue. Dans le même temps, un carnaval réservé plus spécifiquement aux enfants aura lieu dans le quartier Alphonse Guérin avec un coup d’envoi du défilé qui sera donné à 14h45 place Odette Séveur.