L’annonce avait été faite fin octobre aux salariés. Confrontée à des pertes de volumes importantes, l’entreprise agroalimentaire Fleury Michon avait averti les salariés de sa volonté de céder son usine de charcuteries cuisinées de Plélan-le-Grand, à une trentaine de minutes de Rennes (Ille-et-Vilaine). La direction de l’entreprise basée à Vendée avait alors annoncé qu’elle cherchait un repreneur pour son usine, afin de préserver un maximum des 101 emplois en CDI. Mais aucune offre solide ne s’est dégagée, contraignant le groupe à engager un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). L’annonce a été faite lundi aux salariés.

Huit entreprises s’étaient déclarées intéressées mais aucune n’a formulé d’offre. « Nous allons continuer à chercher car notre priorité reste de sauvegarder les emplois », a déclaré Antoine Belot, directeur des ressources humaines, à nos confrères de Ouest-France. L’activité sur place se poursuivra pendant au moins trois mois, le temps de la mise en œuvre du PSE. Seule une offre de reprise pourrait sauver les salariés d’un licenciement économique.









L’entreprise avait été créée en 1990 et reprise en 2002 par le groupe Fleury Michon. Elle est spécialisée dans la charcuterie cuisinée et la transformation en jambon et rôtis mais aussi en salaison de canard.