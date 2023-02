On savait que les motards avaient du cœur et ils l’ont une nouvelle fois prouvé ce week-end à Rennes. Regroupés au sein de l’association Rennes Bretagne Chapter, une trentaine de passionnés d’Harley Davidson ont remis samedi 562 peluches aux sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine.





🏍Ce matin, près de 30 motards de Rennes Bretagne Chapter ont fait le déplacement jusqu'à la direction du SDIS pour livrer 560 nouvelles peluches 🧸 Elles permettront aux sapeurs-pompiers d'avoir un contact plus facile avec les enfants en bas âge lors de leur prise en charge 🚒🙏 pic.twitter.com/8TE1SU3sHi — Sapeurs-pompiers 35 (@SDIS35officiel) February 4, 2023







L’an dernier, les bikers s’étaient encore montrés plus généreux en faisant don de 700 peluches. Tous ces nounours embarqueront bientôt à bord des 102 véhicules de secours et d’assistance aux victimes du département.

« Permettre aux enfants d’indiquer où ils ont mal »

L’initiative vise en effet à rassurer les enfants en bas âge lors de leur prise en charge par les pompiers. « Ils ont parfois du mal à communiquer, ce qui est normal face à une personne qui leur est étrangère et qui plus est en uniforme », expliquait en 2019 à 20 Minutes le sergent Jérôme Le Breton, à l’occasion du premier don de peluches. « Les peluches ont un côté rassurant, et cela peut permettre aux enfants d’indiquer où ils ont mal », ajoutait à l’époque Thierry Kolodziejek, le motard à l’origine de cette opération.









Tous les véhicules étant désormais équipés de peluches, cette dernière livraison sonne la fin du partenariat signé entre Rennes Bretagne Chapter et les pompiers d’Ille-et-Vilaine. Mais promis, les motards n’ont pas fini de se montrer généreux avec d’autres opérations à venir dans les prochains mois.