C’était sa première. Ce jeudi soir, la maire de Rennes donnait sa première cérémonie de vœux depuis sa réélection en 2020 et surtout depuis son accession au poste de présidente de la métropole la même année. Privée de l’exercice par deux années de crise sanitaire, Nathalie Appéré a choisi un format d’échange pour ces retrouvailles. Pendant une trentaine de minutes, l’élue socialiste a abordé un à un les dossiers chauds de l’année à venir sur un ton résolument positif. Bavarde et plutôt à l’aise dans cet exercice longuement préparé, Nathalie Appéré a parlé transports, logement, coût de l’énergie et renouvellement urbain. « Elle a fait ses meilleurs tubes », comme l’a souligné un confrère à l’issue de l’exercice. Morceaux choisis.

Des policiers mais le trafic de stups perdure

Elle l’avait déjà lancé lors de ses vœux aux mondes combattant, militaire, de la défense et de la sécurité quelques heures plus tôt. A l’heure d’aborder la question de la sécurité, Nathalie Appéré est restée lucide sur la situation rennaise. « Le trafic de stupéfiants ne recule pas et je comprends ce qu’est l’exaspération d’habitants par rapport à ce trafic. Il faut continuer à ne rien lâcher », a-t-elle prévenu, rappelant les efforts dans le recrutement de policiers, d’extension des horaires et d’installation de caméras de vidéosurveillance. « Il n’y a jamais eu autant de policiers à Rennes », a assuré l’élue.

Ces dernières semaines, des policiers ont été pris à partie à deux reprises lors d'interventions de la brigade anticriminalité. Les fonctionnaires dénoncent régulièrement une montée de la violence dans la capitale bretonne, jusqu'ici plutôt épargnée.

Le succès de la ligne B

S’il n’y avait qu’un moment à retenir, elle aurait choisi celui-là. Mardi 20 septembre, à 5h10, Nathalie Appéré inaugurait officiellement la deuxième ligne de métro. Maintes fois retardée, la mise en service de la ligne B est un succès selon la maire, qui a évoqué une fréquentation de 85.000 voyages par jour. Elle aurait même boosté le trafic de sa grande sœur, qui affiche plus de 144.000 voyages quotidiens depuis l’arrivée de la petite B. « Ce n’est pas la fin de l’histoire », a prévenu Nathalie Appéré. « Avec la ligne B, nous avons redéployé notre réseau de bus pour avoir plus de bus, plus tard et moins polluants. Avec la ligne, on a des espaces qui se sont libérés pour en faire un centre-ville plus apaisé », a insisté la maire, avant de rappeler la mise en service de la zone à trafic limité en février.

La situation du logement jugée « alarmante »

Souvent citée en exemple pour sa politique en faveur du logement pour tous, la métropole rennaise n’échappe pas à la tension de l’habitat. La capitale bretonne fait même partie des villes où le prix des loyers et du mètre carré a le plus augmenté ces dernières années, notamment en raison de la forte demande. « La situation est assez alarmante sur la montée des prix et la difficulté d’accès au logement. La construction, c’est est un enjeu de mixité sur notre territoire. La ville doit se reconstruire sur elle-même », a assuré la maire. Dans son propos plutôt consensuel, la maire a cependant taclé « la façon bruyante » de certains collectifs à s’opposer aux projets d’habitat alors que 25.000 personnes sont en attente d’un logement social. Une référence aux collectifs d’habitants qui se sont fédérés dans différents secteurs de la ville pour dénoncer la densification de leur quartier.