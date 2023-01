C’était comme un rituel. Chaque matin, alors que le café était déjà ouvert, l’une des sœurs se maquillait au coin de la longue table posée près de la grande façade vitrée de la rue du Pré Botté. C’est là que chaque jour depuis 1954, Yvette et Colette passaient leur journée avec une vue imprenable sur les flancs de la place de la République, à Rennes. Réputées coquettes, mais avec un sérieux caractère, les deux sœurs Bourkels avaient hérité du Café de la Poste de leur mère Madeleine, qui l’avait acheté dix ans après la libération de Rennes par les Alliés. Nous étions en 1954 et la capitale bretonne ne comptait que 125.000 habitants, la moitié de son contingent actuel. Presque soixante-dix ans plus tard, les deux sœurs ont décidé de vendre leur établissement pour prendre leur retraite à 84 et 87 ans. « C’est là qu’on finissait nos virées étudiantes. Quand les autres bars fermaient, le Café de la Poste ouvrait », se souvient un internaute, nostalgique.

Longtemps réputé, le café de la Poste avait perdu de sa superbe ces dernières années. Comme figé dans le temps, il avait son lot de fidèles, mais peinait à les renouveler. « C’était spécial, elles n’étaient pas toujours aimables », confie un ancien habitué. En octobre, le bar avait fermé dans l’indifférence générale. Les deux sœurs avaient tout juste accepté une interview de nos confrères de Ouest-France, sous la pression du promoteur, avant de se retirer discrètement. Le Café de la Poste est-il mort ? Pas tout à fait. Fermé pendant plusieurs semaines pour travaux, l’établissement revit depuis qu’il est aux mains de la pétillante Siglinde Guemas. C’est elle qui a racheté l’affaire qu’elle a décidé de sobrement renommer Bistrot de la Poste. « J’avais envie d’en faire un vrai bistrot, détaille-t-elle. Un lieu de passage, d’échange intergénérationnel. Un endroit chaleureux, sans chichi. »

De vieux magazines cachés dans les banquettes

La nouvelle patronne des lieux cherchait depuis longtemps à acheter une affaire à Rennes. Pas simple quand on ne fait pas partie du « Monopoly rennais » que se partagent quelques investisseurs bien plus fortunés qu’elle. Si le lieu a échappé aux habituels acheteurs, c’est qu’il ne les faisait sans doute pas rêver. Sauf Siglinde. « Ça faisait longtemps que j’avais repéré cet endroit, je passais souvent devant. J’aimais bien l’emplacement, les pierres, les appliques, le mobilier du bar. » Ce sont d’ailleurs les seules choses qu’elle a souhaité conserver de l’ancien café, qui n’avait pas connu de rénovation depuis bien bien longtemps. « J’ai retrouvé des vieux numéros de Paris Match et de Femme actuelle dans les canapés », reconnaît Siglinde Guemas.

Armée de savon et aidée par des amis, la Rennaise a su remettre l’établissement à son goût en posant une tapisserie aux teintes rose pâle avec des oiseaux. Le lieu est simple, sans fioriture. « C’est mon principe. J’ai envie de remettre les familles aux bistrots, que les gens viennent ici avec leurs enfants, que les générations se croisent. D’ailleurs, il faudrait que je lance une formule goûter », lance-t-elle spontanément. Derrière la paire de lunettes rouge, les idées fourmillent, même si les débuts sont pour l’heure assez tranquilles.

Les yeux rivés sur les arrêts de bus de la place de la République, celle qui a été vendeuse de pommes, pionne ou encore chargée de voyage en entreprise pense déjà à demain. Au menu du déjeuner : rougail saucisse ou carbonnade flamande. En attendant la végétalisation de la place promise pour 2025, le petit bistrot reste l’un des meilleurs spots pour observer le tumulte de la ville qui se lève, s’active ou s’endort, en sirotant un café ou une bière bretonne. Les années passent mais le Bistrot de la Poste reste. Avec le rôle de premier témoin de la transformation de Rennes.