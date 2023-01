Des années qu’on en parle. Ce mardi 3 janvier, la première voie réservée aux transports en commun (VRTC) ouvrira à Rennes. Aménagée sur la bande d’arrêt d’urgence le long de la RN137 en provenance de Nantes, cette troisième voie relie Noyal-Châtillon-sur-Seiche à la porte d’Alma, au sud de Rennes sur une portion de quatre kilomètres. Elle permet aux bus du Star et aux cars de Breizhgo de circuler sur une voie dédiée et ainsi d’éviter d’être coincés dans les embouteillages. L’objectif est clair : réduire le temps de trajet des usagers « car les transports en commun subiront moins les effets de la congestion ». En aménageant ainsi la bande d’arrêt d’urgence, la Direction des routes de l’Ouest entend « améliorer les performances et l’attractivité » des transports en commun.

La Diro rappelle que cette voie reste une bande d’arrêt d’urgence. « En cas de nécessité, un véhicule en détresse peut s’y arrêter ». Seuls les bus du Star et les cars de Breizhgo, dont les conducteurs ont été formés, sont autorisés à l’emprunter et uniquement en cas d’embouteillages. Les véhicules de secours pourront également y circuler mais pas les taxis et les motos, à qui l’accès à cette troisième voie reste interdit.

Vitesse limitée à 70 km/h

La vitesse y restera limitée à 70 km/h. « Si l’on veut inciter à l’usage des transports en commun, il faut les rendre attractifs, créer une bonne alternative à la voiture individuelle », rappelait récemment Paul-Marie Claudon, secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. A terme, les véhicules effectuant du covoiturage pourraient y être acceptés.

Déjà testé à Marseille et Grenoble et inauguré à Nantes cet été, ce nouveau système fera l’objet d’un test de six mois à Rennes. A terme, toutes les pénétrantes menant à Rennes seront dotées du même système, notamment dans le cadre du déploiement de trambus.