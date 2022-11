4 bustes sculptés et un sceau, datés entre le 2e et le 1er siècle avant J.-C. et découverts en 2019 par une équipe de l’@Inrap à Trémuson (Côtes d’Armor), viennent d’être acquis par le @museedebretagne. Un ensemble archéologique exceptionnel.



