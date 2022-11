L’hélicoptère a survolé Redon pendant plusieurs heures, avant de se poser. Lundi en début d’après-midi, d’importants moyens ont été déployés par la gendarmerie d’Ille-et-Vilaine pour tenter de retrouver la trace d’un enfant. Si les forces de l’ordre ont été si fortement mobilisées, c’est parce qu’un témoin vient de les alerter d’une suspicion d’enlèvement. D’après Ouest-France, un lycéen aurait aperçu un enfant être victime d’un enlèvement et aurait donné l’alerte. Les gendarmes partent à la recherche d’un fourgon dans lequel l’enfant aurait été forcé à monter.

Le dispositif dans les airs et à terre a été levé dans la soirée faute de résultats. L’ensemble des effectifs des écoles du secteur a été vérifié mais aucun enfant ne manquait à l’appel. On ignore pour l’heure si le signalement était fondé ou non.