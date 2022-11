Le club se dit trop à l’étroit. En réflexion depuis des années, l’extension du centre d’entraînement du Stade Rennais a connu bien des rebondissements ces derniers temps. Après avoir accepté de réduire considérablement l’emprise de son agrandissement, le club de football professionnel passe à l’épreuve de l’enquête publique à compter de ce mardi 8 novembre. Les habitants ont jusqu’au 9 décembre pour se renseigner sur le projet qu’ils auront la possibilité de commenter, d’encourager ou de critiquer.

Présenté en juin par le président du SRFC Olivier Cloarec, le projet de « Piv’2 » s’est dessiné autour d’une extension de 3,5 hectares qui permettra au club de s’entraîner sur un peu plus de 15 hectares. Un scénario qui faisait presque consensus au sein du comité de gestion de la Prévalaye. « On aura onze terrains et demi. Dans un monde idéal, on aurait aimé avoir plus, on ne va pas le cacher. Vingt ou même 25 hectares. Mais le site présente des contraintes et on a essayé d’optimiser au maximum », expliquait Olivier Cloarec. Le problème de cette extension, c’est qu’elle se tient dans une zone naturelle particulièrement riche en biodiversité. Et c’est ça qui fâche les derniers opposants au projet.





Début des travaux espérés en septembre 2023

Pour y répondre, le club martèle ses arguments : les bâtiments seront construits avec des bâtiments biosourcés, des haies bocagères seront implantées et l’eau de pluie sera récupérée pour l’arrosage des terrains. En réunissant l’ensemble de ses activités sur un même site, le Stade Rennais va gagner en attractivité.

« Aujourd’hui, quand on veut faire venir un joueur, il faut être capable de le séduire par la modernité de nos équipements. Ce n’était plus le cas », avait lancé le président du conseil d’administration Jacques Delanoë. Evalué à 35 millions d’euros, le projet d’extension pourrait démarrer en septembre 2023.