Un rêve de gosse. Beaucoup d’enfants se sont un jour imaginés aux commandes d’une rame de métro. Pour que leur rêve se réalise, la RATP a eu dès 2017 la chouette idée d’installer des faux tableaux de bord dans certaines rames sur les lignes automatiques 1 et 14. L’initiative vient de débarquer à Rennes depuis mercredi avec l’installation de postes de pilotage en bois plus vrais que nature dans six rames de la ligne A, automatique elle aussi.





Le réseau STAR à taille d'enfants ⭐



Profitez des vacances scolaires pour laisser vos enfants piloter le métro !

À bord des rames de la ligne a, découvrez 6 postes de conduite pour leur offrir l'illusion qu'ils pilotent le métro, rien que ça ! 🤩@metropolerennes #rennes pic.twitter.com/5E2TOYiCou — ⭐ STAR me parle ⭐ (@STARmeparle) October 26, 2022



Menée dans le cadre du projet national « Villes à taille d’enfants », dont fait partie Rennes, l’animation sera proposée pendant plusieurs semaines. Sur les réseaux sociaux, l’initiative du réseau Star a été saluée par de nombreux internautes. « 29 ans mais pourtant j’ai très envie d’essayer », indique l’un d’entre eux. « C’est quelque chose que vous devriez laisser à l’année », suggère un autre.