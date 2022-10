La Bretagne regorge d’espaces naturels et sauvages à découvrir. Depuis quelques années, le tourisme industriel et artisanal est en plein boom également. À l’occasion des vacances de la Toussaint, une soixantaine d’entreprises, d’artisans et de producteurs locaux de la métropole rennaise ouvrent leurs portes à l’occasion de la semaine du tourisme économique et des savoir-faire qui se tient jusqu’au 6 novembre.

Le public pourra ainsi découvrir les coulisses de ces acteurs du territoire à travers des visites guidées, des dégustations ou des ateliers participatifs. Seize artisans seront de la partie cette année, notamment les Mosaïques de la Vilaine, une famille de trois mosaïstes suivant avec succès les traces d’Odorico, l’atelier Ferrons Vitraux ou l’Art du bois, entreprise de menuiserie basée à Chavagne.

Des brasseries et l’usine Stellantis à visiter

Les bons produits du terroir seront également à l’honneur avec des visites organisées à la ferme Crapaudel, spécialisée dans la production de micropousses de saison et de fleurs comestibles, à la cidrerie des Vergers de l’Ille et dans les brasseries Sainte-Colombe, Sauvage et Skumenn.





Des sites industriels seront également exceptionnellement ouverts au public pendant ces deux semaines comme l’usine automobile Stellantis de la Janais, le centre de tri Paprec au Rheu ou l’usine Algopaint, leader des peintures biosourcées en France. Les inscriptions pour les visites se font en ligne sur le site https://semaine-tourisme-economique.bzh/. L’entrée sera de 2,50 euros par personne et par visite et sera gratuite pour les moins de 18 ans.