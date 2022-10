Les agents de la Direction régionale des routes de l’Ouest préfèrent rester prudents sur la date d’ouverture. Si tout va bien, les travaux d’aménagement de la voie réservée aux transports en commun sur la bande d’arrêt d’urgence devraient être achevés fin novembre. Les bus empruntant cet axe reliant Nantes à Rennes devraient circuler sur cette portion de quatre kilomètres « courant décembre ou début janvier », a précisé la Diro ce vendredi. Mais pas les taxis, ni les scooters et motos, qui auront interdiction d’emprunter la bande d’arrêt d’urgence, même en cas de forte affluence. Seuls les véhicules de secours et de la Diro pourront s’y aventurer. Quant aux bus, ils ne pourront y rouler qu’en cas d’embouteillages. Les conducteurs de Keolis et de Breizhgo seront bientôt formés à l’usage de cette nouvelle voie.

Avant de couper le ruban, la Diro va devoir charbonner pour transformer l’échangeur de la porte d’Alma. Un chantier d’ampleur qui va demander quatre jours de travaux 24 h/24 et engendrera d’importantes difficultés de circulation de lundi à vendredi prochain (lire l’encadré). C’est justement pour fluidifier le trafic des bus du Star et de la région que la nouvelle voie a été créée. « Si l’on veut inciter à l’usage des transports en commun, il faut les rendre attractifs, créer une bonne alternative à la voiture individuelle », rappelle Paul-Marie Claudon, secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine.

La vitesse limitée à 70 km/h

Évalué à cinq millions d’euros, ce chantier devrait permettre aux bus de gagner « cinq minutes en moyenne » sur leur trajet. Mais surtout gagner en régularité, en s’épargnant les bouchons. Leur vitesse sera cependant limitée à 70 km/h, afin d’anticiper l’arrêt d’un véhicule en panne. Car la bande d’arrêt d’urgence gardera son usage de refuge pour les automobilistes en difficulté. Et pour s’assurer que d’autres véhicules ne s’y aventurent pas pour gratter quelques minutes, un système de vidéosurveillance a été mis en place par la Diro.





Déjà testé à Marseille et Grenoble et inauguré à Nantes cet été, ce nouveau système fera l’objet d’un test de six mois à Rennes. A terme, toutes les pénétrantes menant à Rennes seront dotées du même système, notamment dans le cadre du déploiement de trambus.