Il a l’œil qui pétille devant sa dernière réalisation. Durant toute sa carrière, Jean-Paul Legendre en a pourtant livré des constructions avec son entreprise familiale, devenue en 70 ans un poids lourd du bâtiment avec plus de 2.200 salariés. Mais pour son dernier projet, « le plus fou » selon lui, le bâtisseur a eu envie « de se lâcher ». Cela se confirme quand on découvre l’hôtel 4 étoiles qui vient d’ouvrir ses portes dans le domaine du Château des Pères, à Piré-Chancé au sud-est de Rennes, que sa famille a racheté en 2011.

Face à nous se dresse en effet un véritable ovni architectural, une sorte d’arbre au design rétro-futuriste qui s’élève dans le ciel, avec des capsules flottantes accrochées à ses branches. En pleine campagne, et à quelques dizaines de mètres seulement d’un château datant du XVIIIe siècle, le projet a de quoi détonner. « Je n’ai pas la prétention que ça plaise à tout le monde, souligne Jean-Paul Legendre. Cela ne me dérange pas non plus qu’on me dise que c’est moche. Car l’architecture, comme l’art contemporain, est là pour faire réagir. »

La plus haute chambre à 28 mètres du sol

Surplombant le potager et l’immense parc du domaine, dans lequel sont exposées des dizaines d’œuvres monumentales, cet hôtel de luxe, baptisé L’EssenCiel, propose 42 chambres similaires en forme de nid, dont 36 perchées au-dessus du sol. Autour du tronc central, ces capsules métalliques de 22 mètres carrés suivent le mouvement d’une spirale et s’élèvent progressivement de 5 à 28 mètres de hauteur. « Chaque chambre offre une hauteur et une vue différentes », indique l’architecte Anthony Rio, de l’agence Unité.





On n'est pas bien là à contempler la campagne bretonne ? - J. Gicquel / 20 Minutes

Mais avant que l’hôtel sorte de terre, ses concepteurs se sont souvent arraché les cheveux au vu de la complexité du chantier, dont la facture dépasse les 10 millions d’euros. « Le plus compliqué a quand même été d’obtenir le permis de construire », indique Jean-Paul Legendre. En voyant le projet, les pompiers ont notamment écarquillé les yeux. « On a mis un peu de temps avant de cocher toutes les cases pour les normes sécurité, incendie et accessibilité mais on y est arrivés au final », souligne l’ancien patron, qui a laissé les rênes du groupe éponyme à l’un de ses fils.

Tout le confort d’un 4 étoiles

Ouvert depuis début septembre, l’hôtel-spa, doté une piscine, d’un hammam, d’un sauna et d’un jacuzzi, vient compléter l’offre du domaine du Château des Pères, qui accueille déjà deux restaurants, des espaces pour des réceptions ou des séminaires ainsi que des ateliers d’artistes.

Pour une nuit perchée à deux, sachez qu’il vous faudra débourser environ 300 euros. Le prix d’un lieu atypique et « propice à la déconnexion et à la contemplation, » selon sa directrice Armelle Lirzin.