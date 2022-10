Hormis peut-être regarder les Jeux olympiques d’été à Los Angeles à la télévision, on ne sait pas trop encore ce qu’on fera au cours de l’été 2028. La seule chose à peu près actée est que la ligne A du métro rennais sera fermée pendant plusieurs semaines.

L’annonce a été faite jeudi soir par la Semtcar, la société d’économie mixte qui pilote les transports collectifs dans l’agglomération rennaise, à l’occasion d’une réunion publique consacrée à la modification de l’arrière-gare Kennedy. Ce chantier, qui débutera au premier semestre 2025, sera de taille avec un coût prévisionnel des travaux qui s’élève à 86 millions d’euros hors taxe.

Une rame toutes les 66 secondes au lieu de 90

Il vise à allonger le terminus de la ligne A de 250 mètres afin de construire un deuxième quai et d’aménager une gare de stockage. Objectif : faire circuler 36 rames en simultané et augmenter ainsi la cadence de la ligne. Une fois le chantier terminé, les voyageurs n’attendront plus que 66 secondes entre deux rames, contre 90 actuellement.





Le gros des travaux se fera sous terre, le tunnel passant sous un imposant immeuble d’habituation situé avenue de Guyenne. Le projet fera l’objet d’une enquête publique qui interviendra fin 2023 ou début 2024.