Le corps sans vie découvert le vendredi 14 octobre n’avait toujours pas pu être identifié ce lundi matin. La gendarmerie de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine) a donc décidé de lancer un appel à témoins pour tenter de retrouver l’identité de la femme découverte morte dans un étang de Breteil, petite commune située à l’ouest de Rennes.

Âgée d’une soixantaine d’années, la victime est une femme européenne mesurant entre 1,50 et 1,55 m Au moment de la découverte du corps, elle était vêtue « d’un jean bleu foncé, d’un pull fin gris motifs léopard, une veste polaire bleu marine et des baskets gris argent. Elle porte des boucles d’oreilles et une alliance », précise la brigade de Montfort-sur-Meu.

Toute personne susceptible d’identifier la victime peut prendre contact avec la brigade au 02 99 09 00 12 ou en composant le 17.