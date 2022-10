A l’heure de la sobriété énergétique, tout le monde est invité à faire des efforts à commencer par les collectivités. Réunie jeudi, la conférence des maires de Rennes Métropole vient ainsi de valider la modification des horaires d’allumage et d’extinction de l’éclairage public dans les 43 communes du territoire. Il faut dire que chacun faisait jusqu’à présent à sa sauce avec 68 régimes d’éclairage différents dans la métropole.

A partir du mois de novembre, date du début de l’expérimentation, les règles seront désormais les mêmes pour toutes. Dans le cœur de la métropole, à savoir les communes de Rennes, Saint-Grégoire, Cesson-Sévigné, Chantepie et Saint-Jacques-de-la-Lande, les lampadaires s’allumeront entre 5 heures et 5h30 en semaine et entre 5h30 et 6 heures le week-end. Chaque soir de la semaine, ils seront coupés à minuit.

L’éclairage public éteint pendant la période estivale

Dans les 38 autres communes, l’éclairage public sera allumé à 6 heures en semaine et à 7 heures le week-end et sera coupé entre 22 heures et 22h30 en semaine et 22 heures et 23 heures selon les communes. « Les horaires indiqués sont des amplitudes maximum, précise Rennes Métropole. Pour la mise en œuvre, chaque commune pourra décider de les réduire encore au bénéfice de la protection de l’environnement ». L’extinction ne s’appliquera pas en revanche dans le centre-ville de Rennes et dans certains quartiers où l’éclairage restera permanent.





Les maires de la métropole ont également acté que les lampadaires seront éteints la nuit pendant la période estivale (de début mai à mi-août), y compris dans les secteurs de Rennes en extinction nocturne. Avec ces mesures, couplées à la modernisation des équipements, la collectivité prévoit de réduire sa consommation d’éclairage public « de 40 % en 2030 ».