Ils ont tous été placés en détention provisoire. En garde à vue depuis mardi 4 octobre dans les locaux de la police judiciaire de Rennes, quatre hommes ont été mis en examen pour l’enlèvement et la séquestration d’un homme dans la nuit du 3 au 4 octobre dans le quartier de Maurepas. Cette nuit-là, les quatre hommes mis en cause auraient forcé leur victime à monter dans une voiture avant de la rouer de coups et de la menacer de mort. Quelques jours plus tôt, la même victime avait déjà été prise pour cible par les mêmes individus à Saint-Grégoire, commune située au nord de Rennes. La victime et un de ses amis avaient été victimes de coups de couteau et de tournevis. Les deux jeunes hommes s’étaient rendus d’eux-mêmes à l’hôpital mais avaient refusé de porter plainte.

En plus des faits d’enlèvement et de séquestration, les quatre mis en cause, dont trois étaient déjà connus de l’institution judiciaire, ont également été mis en examen pour violences, participation à une association de malfaiteurs et extorsion en bande organisée. « L’information judiciaire devra permettre notamment de préciser le contexte des faits », ajoute le procureur de la République Philippe Astruc.