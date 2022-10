La nuit n’était pas encore tombée sur la ZUP sud. Dimanche soir, des habitants de ce secteur, mêlant Le Blosne et Bréquigny, ont appelé la police de Rennes (Ille-et-Vilaine) en urgence. Ces riverains venaient de voir un jeune homme se faire traîner dans un parking souterrain de la rue de Suède par une quinzaine d’individus et s’inquiétaient de son sort. D’après la police, la victime a été rouée de coups par un groupe de personnes avant d’être laissée sur place.

Le jeune homme, mineur, a été admis à l’hôpital sud voisin pour des examens. Il était légèrement blessé. A leur arrivée sur place, les policiers ont interpellé quatre individus présents sur les lieux. Ces quatre hommes âgés de 18 et 19 ans ont tous été relâchés. On ignore pour l’heure si une plainte a été déposée et si une enquête a été diligentée.