Elle est comme nous, comme vous, comme moi. Elle ne connaît pas encore le tracé et il lui arrive de se planter. Quatre jours après l’inauguration du nouveau bébé, la voix de la ligne B n’a pas tout assimilé et il lui arrive de se tromper. « J’allais vers Sainte-Anne et je suis partie de Cleunay. La voix, elle disait en direction de Gaîté alors que c’était en direction de Cesson », s’étonne une voyageuse un brin amusée. D’autres ont entendu les mauvais noms de stations et s’en sont fait écho sur les réseaux.

La raison de ces couacs est assez simple : la voix est encore en rodage. « Une période de mise au point du système est nécessaire », expliquent les services de Rennes Métropole. Les services de Keolis et de la Semtcar y travaillent, en accord avec le constructeur Siemens Mobility. « Le système d’information voyageur est continuellement observé afin de résoudre rapidement les quelques soucis et ainsi améliorer l’expérience des voyageurs », promet la collectivité.

Mise en service mardi matin, la ligne B n’a pas connu beaucoup de couacs. La première interruption de trafic est intervenue ce vendredi matin vers 8 heures et n’a pas duré longtemps. Une petite pause de huit minutes, et le trafic a pu reprendre. Présidente de la métropole, Nathalie Appéré avait prévenu qu’une période de rodage serait nécessaire pour que la deuxième ligne de métro fonctionne à 100 %. La maire rappelait qu’il avait fallu deux ans à la ligne A pour atteindre le zéro défaut. Il semblerait que la ligne B soit déjà en avance sur son aînée.





Attendue fin 2020, la deuxième ligne de métro avait vu son ouverture être reportée à plusieurs reprises en raison du Covid-19 mais aussi de défaillances du matériel roulant. Le premier jour d’exploitation, elle a enregistré plus de 120.000 voyages en moins de 24 heures. Gratuite jusqu’à dimanche, la ligne B devra à terme transporter 110.000 personnes par jour, permettant de retirer 50.000 voitures des routes de la métropole.