Quand les pompiers ont été appelés peu avant 9h30, trois élèves et un professeur étaient concernés. Mais à l’arrivée des secours dans les cuisines du lycée professionnel Louis-Guilloux, à Rennes, une dizaine de lycéens se sentaient mal. Ce mardi matin, les élèves et leur enseignant étaient en cours de cuisine quand ils ont été surpris par une gêne respiratoire, certains frôlant le malaise. « Ils souffraient d’irritations respiratoires et aux yeux. On a préféré envoyer une équipe de risques chimiques », expliquent les pompiers d’Ille-et-Vilaine.

A leur arrivée, les secours ont fait un rapide tour des lieux pour tout ventiler et s’assurer qu’aucune substance toxique ne s’était échappée. Les infirmiers du Sdis et du Samu ont également pris le temps d’ausculter les dix élèves et leur professeur. Aucun d’entre eux n’a été transporté. La raison de ces irritations pourrait en fait provenir des piments que les élèves manipulaient pendant leur cours. Les équipes de secours ont pu quitter les lieux en fin de matinée.