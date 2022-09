Ils voulaient aller vite. Plus vite qu’une automobile aux heures de pointe sur la rocade de Rennes (Ille-et-Vilaine). Les techniciens de la Direction interdépartementale des routes de l’Ouest vont finalement devoir temporiser. Engagée dans une réflexion pour réduire la congestion du périphérique rennais, la DIRO avait proposé la création de voies d’entrecroisement. Déjà utilisé à Nantes ou en modèle réduit aux abords du Roazhon Park, ce dispositif permet de créer une troisième voie uniquement dédiée aux véhicules qui entrent ou sortent de la rocade. Deux sont en projet à Rennes mais il faudra passer par une étude d’impact plus poussée que ce qui avait été envisagé. Explications.

La nouvelle avait été annoncée en novembre 2021, deux mois après la publication d’un classement contesté qui faisait de Rennes la ville la plus embouteillée de France. Deux voies d’entrecroisement allaient être créées pour fluidifier le trafic de la rocade. L’une longue de 1.300 mètres relierait la porte de Saint-Brieuc à la porte de Saint-Malo, l’autre ferait le lien entre les portes de Bréquigny et de Nantes en extérieur. Implantées à la place de la bande d’arrêt d’urgence, ces voies ne demandent pas de travaux colossaux et la DIRO espérait lancer le premier projet fin 2022 pour une mise en service début 2023. C’était sans compter sur le ministère de la Transition écologique, qui a réclamé une évaluation environnementale.





ptn mais la rocade de rennes elle est invivable wsh des bouchons à n’importe quelle heure j’peux plus — bzbz (@lanadeIgay_) December 27, 2021 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le recours déposé par la DIRO pour s’y opposer a été rejeté par l’Autorité environnementale qui a maintenu sa demande d’étude d’impact cet été. « Ça ne remet pas en question le projet mais ça reporte le démarrage des travaux d’un peu plus de six mois, sans doute à l’automne 2023 », explique Alain Carmouët, chef du service entretien et modernisation du réseau de la DIRO.

L’enquête environnementale obligera la DIRO à passer par une enquête publique, qui débouchera sur l’avis d’un commissaire enquêteur. Il faudra étudier l’impact sur la biodiversité et les zones humides. Mais ce que craint l’Autorité environnementale, c’est que ces nouvelles voies attirent encore plus de véhicules, générant du bruit et une pollution de l’air. « On ne veut pas attirer plus de véhicules, simplement fluidifier les entrées et sorties sur la rocade. A Nantes, cela fonctionne bien. D’autant qu’en limitant la congestion, on réduit aussi la pollution et le bruit », assure Alain Carmouët.





Le chantier de la première voie d’entrecroisement prévue à Beauregard était estimé à 3,4 millions d’euros en 2021 mais la facture devrait grimper du fait de la flambée de certains matériaux. Quant au projet prévu à Bréquigny, plus court mais plus complexe, il est estimé à 2,3 millions. Il pourrait se tenir dans le même calendrier.