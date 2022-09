Un matelas, des planches de bois, des seaux en plastique… Au pied de cette tour, dans le quartier du Blosne à Rennes, le spectacle est désolant. A quelques dizaines de mètres de là, ce n’est guère plus reluisant avec cette fois une machine à laver, des cartons éventrés et des chaises cassées qui jonchent le sol autour des points d’apports volontaires. « Et encore ça va aujourd’hui, il n’y a pas trop de déchets ! », ironise un riverain. Comme lui, bon nombre d’habitants sont excédés par les dépôts sauvages qui polluent la vie du quartier.

« Les gens sont vraiment sales, c’est hallucinant, fulmine une jeune femme. Certains n’ont toujours pas compris qu’on ne pouvait pas jeter les encombrants n’importe tout. Et il y a des bacs pour les déchets ménagers et les emballages. Mais on dirait que certains font exprès de les balancer à côté ». Muni de sa pince, cet agent de propreté qui sillonne le quartier a donc de quoi ramasser. « Je passe tous les jours dans certains secteurs et chaque matin, je sais que je devrai de nouveau nettoyer », assure-t-il.

Beaucoup de remontées de dépôts sauvages cet été

Cette situation n’est bien sûr pas spécifique au Blosne, de nombreux habitants se plaignant de l’état de saleté de leur quartier. Maire de Rennes, Nathalie Appéré ne cache pas que ce combat de la propreté « est très compliqué ». « C’est un défi de chaque instant », assure-t-elle. Le sujet s’est d’ailleurs régulièrement invité sur son bureau ces dernières semaines. « La situation s’était améliorée mais on a eu beaucoup de remontées cet été avec un relâchement des comportements », indique-t-elle.





De nombreux dépôts sauvages ont été signalés cet été à Rennes. - J. Gicquel

Pour lutter contre ce « point noir », l’élue socialiste se prépare d’ailleurs à dégainer une nouvelle arme. Courant 2023, une brigade anti-incivilités entrera ainsi en service à Rennes. Déjà présente dans plusieurs villes comme Paris ou Toulouse, cette nouvelle unité sera chargée de traquer et de sanctionner les nuisances du quotidien. Ce sera le cas des dépôts de déchets sur la voie publique mais aussi des jets de mégots, des déjections canines, des tags, des nuisances sonores ou des pipis sauvages en pleine rue. « La mission de ces agents sera d’être présent sur l’espace public, de rappeler les règles mais aussi de verbaliser », assure Nathalie Appéré.

Quels pouvoirs pour les ASVP ?

Pour constituer sa brigade, la municipalité rennaise fera appel à trois de ses agents propreté ainsi qu’à ses agents de surveillance de la voie publique (ASVP), chargés actuellement de contrôler le stationnement. Mais dans les prochains mois, les amendes seront dressées par des voitures Lapi (Lecture automatisée des plaques d’immatriculation), également surnommées « sulfateuses à PV ». Déchargée de cette mission, la quinzaine d’ASVP rejoindra donc la future brigade anti-incivilités.





Secrétaire du syndicat FO à la ville de Rennes, Jérôme Jourdan n’est pas opposé sur le principe à ce redéploiement. A condition toutefois d’étendre les prérogatives des ASVP, qui sont aujourd’hui de portée limitée. « Ils ne peuvent pas procéder à un relevé d’identité et leur compétence de verbalisation est encadrée, assure-t-il. On craint donc qu’ils se mettent en danger sur ces missions ». Le syndicaliste réclame que ces agents obtiennent le statut de policiers municipaux et l’équipement de protection qui va avec. « Il faut qu’ils aient les moyens d’agir sinon cette brigade ne servira à rien », indique-t-il.