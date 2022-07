Il vient déjeuner ici dès qu’il le peut. « C’est un endroit parfait. Certains collègues préfèrent manger dans leur camion le midi. Moi j’aime autant être ici, je suis tranquille, avec une belle vue. » Conducteur de poids lourd, Jérôme est un habitué de l’étang de la Pérelle. Ce site naturel de Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) est situé à quelques dizaines de mètres du chemin de halage bordant la Vilaine et à deux pas de Rennes. Sauvage, le petit lac très arboré offre un dépaysement radical à tous ceux qui osent s’y aventurer. Encore confidentielle, cette petite merveille s’est dotée de nouveaux aménagements pour se faire connaître. Car jusqu’ici, seuls les pêcheurs du coin prenaient le temps de s’asseoir sur ses berges. Mais ça, c’était avant.

Porté par la municipalité de Saint-Jacques et par Rennes Métropole, le chantier de mise en valeur s’est révélé discret, mais efficace. Un sentier accessible à tous a été érigé sur les bords de l’eau et plusieurs tables de pique-nique ont été installées. Alors que la chaleur est intense cet été, l’ombre des nombreux arbres qui bordent l’étang est idéale.

A côté de Rennes, l'étang de la Pérelle a fait l'objet de petits aménagements pour recevoir du public. - C. Allain / 20 Minutes

Sur les berges, quelques belvédères ont été aménagés, donnant des petits airs d’Amérique du Nord à la Pérelle. « Le site était déjà accessible mais il était assez confidentiel. Seuls les pêcheurs y venaient régulièrement. La municipalité l’a acquis lors du mandat précédent pour l’ouvrir davantage au public », explique Nelly Lechaplain, adjointe à la vie locale.

Si la collectivité « assume » de vouloir faire connaître ce site, elle a fait le choix de « ne pas le dénaturer ». « Nous avons réfléchi pour ne pas tout chambouler, intégrer les aménagements discrètement », assure André Crocq, vice-président de Rennes Métropole qui a piloté le chantier de la vallée de la Vilaine.

A côté de Rennes, l'étang de la Pérelle a fait l'objet de petits aménagements pour recevoir du public. - C. Allain / 20 Minutes

Depuis quelques mois, d’autres sites comme celui-ci seront ouverts au public non loin des bords du fleuve. Avec l’objectif de casser la monotonie du chemin de halage et d’offrir quelques détours secrets aux nombreux promeneurs, joggeurs et cyclistes.

« Nous voulons offrir la possibilité aux habitants d’être en vacances en ville, de pouvoir souffler près de chez eux », poursuit l’élu. « C’est vrai qu’on est tout près de Rennes mais qu’on ne se rend pas compte, c’est dépaysant », concède Jérôme avant de s’asseoir face au lac pour manger. A l’ombre et en toute tranquillité.