Sauf nouveau couac, elle ouvrira le 20 septembre. C’est en tout cas que Siemens a promis à Rennes Métropole. Annoncée pour fin 2020, la ligne B du métro rennaise accumule les retards. Le Covid-19 fait évidemment partie des raisons. Mais ces derniers mois, ce sont surtout des problèmes techniques sur les rames du CityVal conçues par Siemens qui empêchent l’ouverture de la deuxième ligne du métro. « Pour nous, tout est prêt », aiment à rappeler les responsables de la Semtcar, société d’économie mixte qui pilote le chantier à plus de 1,3 milliard d’euros.

La ligne B du métro n’est toujours pas ouverte

Et tous les Escalators fonctionnent jour et nuit !

C’est beau l’écologie à RENNES — twice hole in one (@Jacquesbriand4) April 29, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Livrées une à une depuis plusieurs mois, les 15 stations de la ligne B sont toutes prêtes à recevoir les voyageurs. Tellement prêtes qu’elles diffusent de la musique dans des stations fantômes qui ne voient passer personne, en dehors des rames toujours en rodage. « C’est curieux, parfois on entend des voix qui parlent mais c’est souvent de la musique », explique Elena, qui habite à deux pas de la station Beaulieu. « Les stations de métro et les parcs relais sont en phase de marche à blanc. Les équipements y sont en fonctionnement et font l’objet de tests par Keolis Rennes », explique la métropole. Depuis plusieurs mois, l’exploitant teste les systèmes de ventilation, de désenfumage, les ascenseurs ou encore les portillons.

Plus curieux encore. Alors que la ligne B n’ouvrira pas avant deux mois, les escaliers mécaniques tournent en permanence alors qu’ils mènent à des stations fermées. « Il s’agit d’une mesure de maintenance préventive : ils sont installés depuis longtemps et sont conçus pour fonctionner tout au long d’une journée car ils sont constitués de pièces tournantes lourdes qui ne doivent pas rester trop longtemps statiques », précise la métropole. Leur fonctionnement a pourtant déjà étonné plus d’un habitant. Dotés d’un système de ralenti, ils ont l’avantage de réduire leur consommation quand ils n’embarquent personne. On espère que le temps de rodage aura été suffisant.

En chantier depuis 2013, la ligne B du métro de Rennes devrait transporter 100.000 personnes par jour.