« On n’a pas de solution pour Apigné ». Après avoir tout tenté pour améliorer la qualité de l’eau des étangs de la Prévalaye, la ville de Rennes a renoncé. Jamais elle ne pourra garantir un lieu de baignade ici sans craindre les multiples pollutions aux cyanobactéries. Depuis des années, la municipalité est contrainte de signer des arrêtés de fermeture de la baignade en raison du risque sanitaire lié à la prolifération des petites algues bleues qui peuvent provoquer nausées, vomissements et irritations de la peau. « On n’a pas de profondeur, l’eau ne se renouvelle pas, on ne peut rien y faire », assure l’adjoint à la biodiversité Didier Chapellon. L’activité agricole voisine et ses épandages réguliers apportent trop de matière organique et de phosphore, asphyxiant l’eau des étangs d’Apigné. Alors que faire pour offrir un lieu de baignade aux habitants de Rennes et de sa métropole ?

Une profondeur d’eau de plus de vingt mètres

Depuis plusieurs années, la municipalité a jeté son dévolu sur l’étang voisin des Bougrières. Situé à quelques centaines de mètres de là, il présente un avantage de taille : sa profondeur. « Au plus profond, on a une épaisseur d’eau de 20 à 21 mètres », assure Claire Morice. La responsable du foncier du groupe Lafarge connaît très bien ce site naturel, que son entreprise exploite depuis près de quarante ans. Ici, une barge électrique a aspiré des tonnes et des tonnes de sable pour nourrir l’appétit des clients de la construction béton. La carrière s’est arrêtée en 2018 en raison des contraintes devenues trop fortes. « Il reste du gisement. Mais on devait donner la priorité au captage d’eau potable. On ne pouvait pas se permettre de suspendre nos activités vis-à-vis de nos clients. On a préféré arrêter ».

Claire Morice et le groupe Lafarge ont déposé un dossier de remise en état du site des Bougrières, à Rennes, où quelques pollutions aux hydrocarbures persistent. - C. Allain / 20 Minutes

Car le problème est là. Si les eaux transparentes de l’étang des Bougrières offrent de formidables perspectives de baignade et même de petite navigation, elles présentent aussi une solide contrainte. Ici, on vient puiser de l’eau pour alimenter les robinets de la métropole. « Le plan d’eau est magnifique avec une eau d’une clarté exceptionnelle. Le site est immense avec une grande biodiversité. Mais c’est une réserve d’eau potable, donc on ne peut pas y faire n’importe quoi », prévient Didier Chapellon. Mais l’idée d’installer une plage sur le bord des Bougrières persiste, d’autant qu’elle semble être la seule solution crédible pour la baignade. Mais quand ? Pas avant 2023 voire 2024, le temps que le groupe Lafarge rende le site « propre » et respecte le cahier des charges. « Sur le site des Bougrières, il nous reste à gérer l’arrivée de certaines plantes invasives comme la jussie, le buddleia ou la renouée du Japon. Nous avons aussi quelques sentiers à recréer », détaille Claire Morice.

Une pollution aux hydrocarbures dans les sols

Aujourd’hui, l’immense site de 80 hectares est assez peu fréquenté. Certains promeneurs viennent s’y aventurer mais c’est surtout un lieu de rencontres plus ou moins secrètes entre hommes. La municipalité rêve plutôt d’en faire un spot de balade et de divertissement pour les familles. On en est encore loin. Sur le site voisin de l’étang de Lillion, les traces de l’exploitation de Lafarge sont encore bien visibles. Un impressionnant tas de bitume, un ancien local électrique et une pollution aux hydrocarbures sous les anciens ateliers mécaniques restent à traiter. « Il nous faudra aussi supprimer la digue pour réunir les deux étangs de Lillion », prévient Claire Morice. Pour boucler ce dossier, Lafarge devra faire venir des engins et excaver les terres souillées. Le cimentier promet d’y recréer quelques mares et de supprimer toutes traces de son passage.

L'ancienne carrière des Bougrières, à Rennes, est exploitée par le groupe Lafarge, qui doit la remettre en état. - C. Allain / 20 Minutes

Déposé en mars, son dossier est en cours d’instruction par les services de l’État. S’il est accepté, il faudra encore patienter jusqu’en 2024 pour profiter de ce site naturel encore méconnu.