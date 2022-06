On avait fini par ne plus y croire. Débarquée en France en 2004, la chaîne américaine de café Starbucks a depuis tissé sa toile en France où elle compte plus d’une centaine de boutiques franchisées. Un village gaulois résistait toutefois à l’envahisseur. Mis à part deux gros distributeurs installés au cinéma Gaumont et dans le hall de l’hôtel Novotel Gare, Rennes n’avait toujours pas de boutique Starbucks, au grand dam de certains.

J'attends toujours un Starbucks à Rennes @StarbucksFrance pic.twitter.com/3Zw7OYvCHt — Stéphanie (@stphn035) June 26, 2020

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Depuis 2014, le géant américain cherchait pourtant à s’y implanter. Une ouverture était même annoncée en 2016 dans l’Hôtel de Robien rue Le Bastard avant que le projet ne tombe à l’eau. Depuis, des rumeurs annoncent chaque année l’arrivée de Starbucks sans que les Rennais et les Rennaises n’en voient la couleur.

Mais promis, cette année est la bonne. Dans la rubrique Carrière de son site, le géant du café confirme ainsi qu’il va s’implanter dans la capitale bretonne avec plusieurs offres d’emploi qui sont proposées. La boutique sera implantée dans la galerie commerciale du centre Alma et devrait ouvrir dans le courant de l’automne, les postes étant à pourvoir pour octobre-novembre. Ce sera la première boutique Starbucks en Bretagne.