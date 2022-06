Réduite à peau de chagrin en 2020 à cause du Covid, et annulée l’an dernier en raison de la météo, la Fête de la Musique revient dans un format plus classique ce mardi pour ambiancer la ville. Pour les 40 ans de l'événement, le programme s’annonce copieux sur les seize scènes installées dans le centre-ville et les quartiers. Vingt-quatre bars seront également de la fête, qui débutera à 18h pour s’achever à 1h, dans la capitale bretonne. Petit tour d’horizon de la programmation.

De l’électro à toutes les sauces

Si tous les styles sont bien sûr à l’honneur pour la Fête de la Musique, l’électro se taille une sacrée place cette année. Ce sera le cas sur l’esplanade de Gaulle où les collectifs Soundclimat, Percept, Brume et Lena se succéderont aux platines. Passant de la house à une techno plus underground, le collectif Osmoz fera danser le mail Mitterrand, tandis que ce sera plus roots sur la place Sainte-Anne avec du dub. De l’électro toujours au square Hyacinthe Lorette où les collectifs Frangines & Co, S’il te plaît, Flou et Kepler proposeront des sets endiablés toute la soirée.

Des sons à profusion au parc du Thabor

Avec trois scènes installées, il y en aura pour tous les goûts dans les travées du parc du Thabor. On débutera la soirée sous le kiosque où se produiront Elle. B et Leki (rap), Hexenmeister Stoner (rock) et Food Fight (powerpop-punk).

Les deux soeurs Elle.B et Leki se produiront ce mardi soir sous le kiosque du Thabor. - Elle.B & Leki

On enchaînera ensuite par un petit saut au théâtre de Verdure avec sur scène The Soap Opera (indie pop), Excellento (rock francophone) et Polar Line (électro blues rock). Les amateurs de polyphonie, de chants du monde et de musiques sacrées se retrouveront quant à eux dans le magnifique cloître de l’église Saint-Melaine.

Ambiance « do Brasil » aux Portes Mordelaises

Toutes pimpantes après de longs mois de travaux de réhabilitation, les Portes Mordelaises s’apprêtent à se déhancher ce mardi soir avec une soirée au rythme du Brésil. Le coup d’envoi sera donné à 19h par les musiciens de l’association Toucouleurs qui déambuleront avec leur batucada de la place Sainte-Anne jusqu’aux Portes Mordelaises.

Bien connue à Rennes, la troupe Toucouleurs déambulera avec sa batucada de la place Sainte-Anne jusqu'aux Portes Mordelaises. - Toucouleurs

Le public pourra ensuite découvrir toute la richesse de la musique brésilienne avec du choro, du pagode, des percussions et chants afro-brésiliens sans oublier des démonstrations de capoeira.

La teuf aussi dans les quartiers

Si le centre-ville concentre une bonne partie de la programmation, il y aura tout de même moyen de profiter de la Fête de la Musique dans les quartiers. Au Blosne, le parc d’Algarve accueillera ainsi une scène avec les concerts d’Outroduction (clarinette noise rock), Marta Herschel (folk), Formica (pop rock) et King of Guru (jazz rap).

En bordure de la Vilaine, dans le nouveau quartier de Baud-Chardonnet, les terrasses du Vertugadin seront l’endroit idéal pour les enfants qui auront le droit à une boum avant que plusieurs groupes ne se relaient sur scène. A Beauregard enfin, la place Eugène Aulnette vibrera au rythme de la soul, du jazz et du Brass Brand 3 Regards. Tout au nord du quartier, la ferme de Quincé sera également de la fête avec le DJ set de Guido, moitié d’Acid Arab.

Le métro circulera toute la nuit

Comme c’est la coutume à chaque Fête de la Musique, le métro circulera exceptionnellement toute la nuit à Rennes. Les parcs relais de Villejean et de la Poterie seront également ouverts toute la nuit tandis que les autres fermeront à 2h du matin. Les lignes de bus urbaines et métropolitaines circuleront jusqu’à 1h35 avec une fréquence renforcée sur la C1 et la C4. Les lignes Star de Nuit compléteront ensuite le dispositif jusqu’à 5h du matin.