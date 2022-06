Elle est, comme tant d’autres, une victime collatérale de la crise sanitaire. A Rennes, la carte Sortir ! permet depuis 2010 à ses détenteurs de bénéficier de réductions pour aller au cinéma, assister à des spectacles ou des expositions ou pratiquer une activité sportive ou culturelle dans 36 communes de la métropole. Ouvert sous conditions de ressources, le dispositif a bien grandi depuis sa mise à place puisqu’il compte désormais plus de 46.000 inscrits et un réseau d’un millier de partenaires. En 2019, près de 30.000 habitants de la métropole avaient ainsi utilisé leur carte Sortir ! pour accéder à moindre coût à une offre culturelle ou sportive ou à des loisirs comme la piscine ou la patinoire.

Mais le Covid-19 est venu gripper la machine. Alors que les lieux culturels ont progressivement rouvert leurs portes l’an dernier, le dispositif n’a pas retrouvé sa dynamique d’avant-crise avec seulement 17.000 utilisateurs en 2021. « Cette crise a eu un énorme impact sur nos habitudes et nos pratiques culturelles et certaines personnes continuent à rester chez elles », souligne Philippe Le Saux, directeur de l’Association pour la promotion de l’action et de l’animation sociale (Apras), qui pilote le dispositif.

La gratuité bientôt étendue à d’autres événements ?

Pour relancer la machine et encourager les habitants concernés à recourir au dispositif, les différents partenaires de la carte Sortir ! se sont réunis ce jeudi après-midi dans le nouvel Antipode. « A la veille du début des activités estivales et à quelques semaines de la rentrée des associations, c’est important de rappeler l’intérêt de ce dispositif auquel on est attachés », indique la maire de Rennes Nathalie Appéré.

A partir de samedi, les bénéficiaires de la carte Sortir ! pourront ainsi profiter gratuitement de la grande exposition d’art contemporain Pas sommeil : la fête dans tous ses états qui s’ouvre aux Champs Libres, au Fonds régional d’art contemporain et au musée des Beaux-Arts. A l’avenir, la gratuité pourrait d’ailleurs être étendue à d’autres activités ou événements. « La gratuité des collections permanentes des musées a permis de booster la fréquentation, assure Nathalie Appéré. Je ne dis pas que tout sera gratuit, ce n’est pas envisageable pour le cinéma par exemple, mais cela fait partie des pistes de réflexion. »