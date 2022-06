Le jeune homme percuté par un deux-roues dimanche soir lors d’un rodéo urbain à Rennes est décédé à l’hôpital, a fait savoir le procureur de la République Philippe Astruc. Il avait été transporté dans un état très grave dimanche soir après avoir été renversé à Beaulieu par une motocross conduite par un homme de 18 ans qu’il connaissait. Sur le guidon du deux-roues se trouvait un enfant de 6 ans, lui aussi blessé, mais qui a pu quitter l'hôpital.

Placé en garde à vue, le conducteur de la motocross a également été hospitalisé. D’après le parquet de Rennes, sa garde à vue a dû être levée, « n’étant plus compatible avec son état de santé ». Entendu sous les qualifications de rodéo motorisé, blessures involontaires avec ITT de moins de trois mois et défaut de maîtrise, le mis en cause pourrait également être poursuivi pour homicide involontaire. Domicilié à Rennes, il est déjà connu de la justice. La motocross n’a pas été retrouvée. « Elle a été déplacée et emmenée par des amis du mis en cause et de la victime », expliquait plus tôt le procureur de la République.