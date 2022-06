Il était toujours hospitalisé mardi soir, un peu plus de vingt-quatre heures après avoir été blessé par balle à la main. L’adolescent de 15 ans victime de coups de feu dans un bus lundi soir à Rennes n’avait « pas encore été auditionné », a fait savoir le procureur de la République Philippe Astruc. La victime est toujours en soin à l’Hôpital Sud, où elle a été admise dans la soirée de lundi soir. Elle devrait être entendue prochainement par les enquêteurs de la police judiciaire.

Mardi soir, les agresseurs présumés du jeune homme n’avaient pas encore pu être interpellés. D’après des témoins, ils seraient au nombre de six. Tous seraient montés à bord d’un bus de la ligne 9 arrêté à République. Ils auraient roué de coups l’adolescent avant de tirer à deux reprises avec une arme. D’après le procureur, les circonstances de ces tirs « demeurent à ce stade incertaines et non établies ». Une enquête criminelle a été ouverte sous la qualification de tentative de meurtre.

Les syndicats montent au créneau

Après ces faits, plusieurs conducteurs de bus du réseau Star avaient fait jouer leur droit de retrait. Mais ils n’étaient pas nombreux à être informés des tirs qui avaient retenti dans un bus. Choqué, le chauffeur de la ligne 9 avait quant à lui été pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital.

Le syndicat UNSA fustige le choix de la direction de Keolis de maintenir le service de transport en commun, alors que l’auteur présumé des tirs était toujours recherché. D’après le syndicat, la demande d’un retour de tous les bus au dépôt avait été formulée. La CGT ajoute qu’un accompagnement aurait dû être mis en place « dès le premier service du 8 juin » au lendemain des faits. Depuis plusieurs mois, ils dénoncent un climat d’insécurité grandissant et critiquent « l’agression de trop ».