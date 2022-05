C’est le cœur battant de la ville, véritable poumon commerçant mais aussi théâtre de toutes les luttes sociales. Longtemps délaissé et pas assez mis en valeur, le centre-ville de Rennes est aujourd’hui au cœur de toutes les attentions avec un grand projet pour le redessiner à l’horizon 2030. Plus vert et libéré des voitures, il doit devenir à terme « un lieu de destination et non pas de transit ». Cela passera par la mise en place, une fois la ligne B du métro en service, d’une zone à trafic limité qui inquiète de nombreux commerçants.

Il sera d’ailleurs question de commerce à partir de ce mercredi avec une consultation citoyenne qui s’ouvre sur le centre-ville commerçant de demain. Déjà concurrencé par les centres commerciaux de périphérie, le centre-ville a également souffert des manifestations à répétition. Sans compter la crise sanitaire qui a entraîné un plongeon de la fréquentation des magasins et de nouvelles habitudes de consommation. De quoi pénaliser durablement l’attractivité du centre-ville de Rennes ?

Peu de locaux commerciaux disponibles

Sur ce point, les aménagements y jouent pour beaucoup. Mais l’offre commerciale aussi. A Rennes, les clients du centre-ville n’ont pas trop à se plaindre avec environ 1.800 commerces selon une récente étude de l’Audiar. Inférieur à 5 %, le taux de vacance commerciale est aussi l’un des plus faibles de France. « Le centre-ville de Rennes est de plus en plus attractif », confirme Agnès Legros, directrice de la branche commerce du groupe Giboire.

Elle en veut pour preuve les nombreuses demandes qu’elle reçoit de la part d’enseignes qui souhaitent s’implanter dans la capitale bretonne, « des enseignes nationales mais aussi des acteurs indépendants ou locaux ». Malheureusement, les locaux commerciaux se font rares à Rennes. Et quand certains se libèrent, ils sont souvent de petites tailles. Voilà qui explique en partie pourquoi certaines grandes enseignes préfèrent s’implanter dans les centres commerciaux en périphérie.

De grandes enseignes qui se font toujours attendre

Un crève-cœur selon Florian, alias@Rennesplus sur Twitter. Fin observateur de la vie commerciale rennaise, il déplore l’absence de locomotives dans le centre-ville. « Hormis l’arrivée d’Uniqlo ou de Nespresso, il ne s’est pas passé grand-chose depuis dix ans », raille-t-il. Souvent annoncée, l’arrivée de grandes marques internationales comme Apple, Starbucks ou Primark se fait en effet toujours attendre dans le centre-ville de Rennes. Élu de l’opposition (droite et centre), Charles Compagnon pointe quant à lui le manque de diversité dans les commerces. « Il n’y a pas de problèmes pour trouver une nouvelle coque de téléphone mais c’est plus compliqué si on cherche un cadeau de luxe pour un mariage », indique-t-il.

Pour l'élu d'opposition Charles Compagnon, la rue Le Bastard - J. Gicquel / 20 Minutes

L’exemple le plus frappant selon lui est la rue Le Bastard, l’artère commerçante principale du centre-ville de Rennes, qui « s’est paupérisée » et « est devenue la rue de la téléphonie ». Tous les acteurs interrogés soulignent en revanche la richesse du commerce indépendant avec de nouvelles boutiques de créateurs ou des commerces de bouche qui fleurissent un peu partout. « C’est ce qui fait la richesse et l’identité du centre-ville et il faut en prendre soin », souligne Charles Compagnon.

La transformation du palais du Commerce devrait changer la donne

A l’horizon 2025, le visage du cœur de ville va également profondément changer avec le projet de transformation du Palais du commerce à République en un grand centre commercial. Appartenant à la Poste, ce bâtiment emblématique, qui s’étend sur 12.000 m² répartis sur cinq étages, devrait accueillir une quinzaine d’enseignes avec des marques comme Décathlon City, AM.PM ou Citadium sur les rangs. Un hôtel et plusieurs lieux de restauration sont également prévus.

A l'horizon 2025, le palais du Commerce sera transformé en un grand centre commercial. - J. Gicquel / 20 Minutes

« J’attends de voir le résultat mais ça pourrait faire un superbe endroit de shopping », souligne Elodie, une étudiante croisée place de la République. Agnès Legros est également convaincue du potentiel du lieu et de son futur rayonnement. « Je pense que demain, le centre-ville de Rennes n’aura rien à envier à celui de Nantes », assure-t-elle.