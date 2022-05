Les images sont saisissantes tant elles sont rares dans la région. Une preuve, déjà, des dangers que représente la sécheresse qui sévit en Ille-et-Vilaine. Depuis lundi midi, une partie de la forêt de Rennes brûle. Un incendie qui s’est déclenché tout près de l'A84 reliant la capitale bretonne à Caen, en Normandie, à hauteur de Liffré et de Thorigné-Fouillard. Mobilisés depuis midi, les pompiers ont envoyé sur place des moyens très conséquents. En fin d’après-midi, le commandement confirmait la présence de 115 femmes et hommes sur la zone, aidés par environ 50 engins.

Un important incendie s'est déclaré le lundi 16 mai dans la forêt de Rennes, entre Liffré et Thorigné-Fouillard. - Sapeurs-pompiers - SDIS 35

Attisé par le vent tiède de sud-ouest et difficile d’accès, l’incendie s’est propagé sur plusieurs hectares et menace une parcelle de plus de 100 hectares. Les pompiers tentent de contrôler les flammes pour éviter toute propagation dans cette zone boisée. Aucune habitation ni construction ne sont pour l’heure menacées. Des ralentissements sont à signaler sur l'A84, notamment en raison des fumées.

Placé en alerte sécheresse, l’Ille-et-Vilaine n’a pas connu de précipitations depuis plusieurs semaines, en dehors d’un orage qui s’est brièvement abattu sur le nord du département dimanche. Les sols sont déjà très secs alors que des températures flirtant avec les 30 degrés sont annoncées pour mardi et mercredi.