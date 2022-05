Le contraste est saisissant. A quelques pas des immeubles qui poussent comme des champignons dans le nouveau quartier de Baud-Chardonnet à Rennes, un vieux château accuse le poids des années. Caché derrière des grillages et coincé entre la déchetterie, la chaufferie bois et les voies ferrées, le manoir de Baud a bien triste mine. Datant de 1208, avant que sa façade ne soit réhabilitée au début du XXe siècle dans un style normand, l’édifice a pourtant connu des heures de gloire. « Il relevait d’abord de l’abbaye de Saint-Melaine avant de servir de résidence secondaire à plusieurs familles de la bourgeoisie locale », indique Pierre-Henri Biger, secrétaire de l’association Les amis du patrimoine rennais.

Acquis avec le parc d’activités qui le jouxte en 2018 par Territoires, l’aménageur de la ville, le manoir est aujourd’hui classé trois étoiles au patrimoine bâti d’intérêt local et ne peut à ce titre être détruit. « C’est un bâtiment très intéressant d’un point de vue architectural et historique, comme un témoin de l’Histoire dans ce nouveau quartier », souligne Pierre-Henri Biger. Après plusieurs années de réflexion, un projet de réhabilitation des lieux est enfin sur les rails. Il vise à transformer le manoir de Baud, qui a donné son nom au quartier, en « un nouveau lieu festif », comme l’indique la ville.

Quatre-vingt-dix spectacles ou concerts par an

Le projet est porté par Roman Le Furaut, de l’agence Saint-Germain Patrimoine, et Jean-Louis Serre, déjà propriétaire de plusieurs établissements à Rennes comme Le Hibou, La Piste ou la crêperie Bretone. Contactés, les deux associés ne se montrent pas très bavards. « C’est un projet que l’on regarde et qui nous motive depuis un petit bout de temps », lâche seulement Roman Le Furaut.

Si le permis de construire n’a pas encore été déposé, on apprend par la ville que le manoir réhabilité accueillera un restaurant, un bar et une salle de concerts. A l’ouest du château, une brasserie artisanale sera également construite dans un bâtiment neuf. Baptisé Born, le projet, qui s’étend sur un foncier de 3.500 m², se veut ambitieux. Ouvert du mercredi au dimanche de 16h à 3h du matin, l’établissement devrait ainsi accueillir 90 concerts ou spectacles par an avec un mélange « d’artistes à forte visibilité » et de groupes de la scène locale.

Avant de pouvoir découvrir ce nouveau lieu, il faudra tout de même patienter. Les travaux de la future brasserie devraient en effet s’étaler de fin 2023 à fin 2024. Les travaux de réhabilitation du manoir auront lieu dans un second temps en 2025 et 2026. A cette date, le quartier de Baud-Chardonnet sera entièrement sorti de terre et comptera pas loin de 5.400 habitants. Et d’un nouvel endroit donc pour faire la fête.