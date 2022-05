Il fêtera ses 79 ans le 24 mai. Mais Robert Lacire ne les fait pas. En voyant les années défiler, le collectionneur a compris qu’il n’arriverait jamais à réaliser son rêve. Ce passionné de musique a entamé il y a soixante ans une incroyable collection de vinyles, construisant peu à peu l’espoir de les réunir dans un conservatoire. Malgré plusieurs tentatives, le Rennais n’y est pas parvenu. Alors qu’il approche des quatre-vingts balais, Robert Lacire a donc pris la décision de se séparer d’une partie de son immense collection. Ce vendredi, 8.000 vinyles seront donc vendus à la salle Ouest Enchères, à Rennes. C’est là, dans un bâtiment de la route de Lorient que les disques seront cédés par lots de cinquante. Sans aucune sélection, aucun tri ni classement. Un choix à l’image de Robert.

Il nous accueille avec des petites bottes noires aux pieds. « C’est les godasses de John Lennon. Je les ai reçues dans un lot de disques des Beatles. Je n’ai rien qui le prouve mais je les aime bien. Je les sors pour les grandes occasions. Ce soir, je passe à la télé donc j’ai voulu en profiter ». Sa passion pour le vinyle est née un jour de 1963 en Algérie quand il a acheté un disque de Chet Atkins, guitariste américain notamment connu pour avoir collaboré avec Elvis Presley. « J’étais troufion dans l’armée. Je n’étais bon à rien, sauf à passer des disques. On avait même monté un groupe là-bas ». Sans le savoir, le Rennais vient de se découvrir une passion dévorante pour la galette noire. « Je ne sais même pas pourquoi j’en ai acheté autant. J’aime bien l’objet, l’histoire qu’il raconte, la beauté des pochettes », expédie le collectionneur. Les a-t-il tous écoutés ? « Bien sûr que non ».

Une grande vente aux enchères de vinyles se déroulera à Rennes le 6 mai 2022. Plus de 8.000 disques appartenant à un collectionneur seront vendus. - C. Allain / 20 Minutes

Ce vendredi à 14 heures l’homme va dire au revoir à une partie de sa collection. Environ 1,5 tonne de vinyles sur les 21 tonnes qu’il possède sera vendues aux enchères. Emu ? « Bof non. Je ne vais pas être enterré avec. Là, ce n’est qu’un seul garage. J’en ai d’autres dans un grenier chez mon fils, dans un autre garage. Il faudra que je fasse d’autres ventes », reconnaît-il.

Du rock, du jazz, de la variété… Et quelques horreurs

Au milieu des 8.000 vinyles de rock, de jazz, de baluche, de reggae, de variété ou encore de blues, Coluche côtoie Sheila et Ray Charles dans une même caisse. Quelques horreurs interprétées à l’accordéon se cachent ici et là. « On a voulu faire des lots mélangés, qui puissent convenir à tous les goûts. On a envie de faire découvrir des choses que les gens ne connaissaient pas forcément. Un peu comme une compile des années 1980 », explique le commissaire-priseur Pierre-Guillaume Klein qui a préparé la vente. Chaque lot de 50 sera mis en vente au prix de 20 euros. « On sait qu’on aura du monde. Parce que le vinyle est populaire, qu’il incarne l’esthétique d’une époque ».

Parmi les quelques raretés identifiées, Robert Lacire a accepté de se séparer du White Album numéroté des Beatles. Ou encore de leur album Yesterday and today dont la couverture dite « du boucher » avait fait scandale et avait été retirée. « Je ne me suis même pas rendu compte que j’avais tout ça », admet le passionné. Celui qui a fondé le disquaire Dixie Music à Rennes avait surtout investi dans les années 1990, au moment où le CD faisait son apparition et que le vinyle était devenu ringard. Sans jamais rien revendre, allant presque jusqu’à se ruiner. Vendredi, Robert Lacire perdra une partie de sa collection, effaçant une partie de sa vie. Sans amertume mais avec un regard lucide sur toutes ces années à chiner. « Je n’ai pas tout réussi mais j’ai quand même eu une vie bien remplie ».