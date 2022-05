Tout est parti de « l’ennui profond » d’élèves ingénieurs de l’Insa de Rennes en 1967. Plus d’un demi-siècle plus tard, le Rock’n Solex est aujourd’hui le plus vieux festival étudiant de France et l’une des plus grandes courses de Solex en Europe. Après deux années en stand-by pour cause de Covid-19 (édition annulée en 2020 et en ligne en 2021), le Rock’n Solex remet les gaz jusqu’à dimanche sur le campus de Beaulieu.

Voici le détail de la programmation du festival ! 🎶

Tu es plutôt fest-noz, dub, rap, électro ? Choisis tes soirs et réserve tes places sur https://t.co/TK2Fj5R38a 🔥 pic.twitter.com/OKzH2iixm3 — Rock’n Solex (@rocknsolex) March 14, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Les courses de pétrolettes seront comme à chaque fois l’un des temps forts de cette 55e édition. De vendredi à dimanche, plusieurs centaines d’équipages vont faire vrombir les moteurs et s’affronter dans des épreuves de technique, d’endurance et de vitesse.

Il promet d’y avoir du spectacle sur le circuit notamment pendant la course d’endurance, l’épreuve reine de la compétition. « Chaque année, nombreuses sont les machines qui ne tiennent pas la course, l’endurance ne pardonne pas », indiquent les organisateurs. Un stand de vente de pièces détachées sera toutefois installé pour permettre aux pilotes de réparer leur machine et de repartir de l’avant.

Fest-noz, electro et Gwendoline

Le soir, place à la musique. Le traditionnel fest-noz lancera les festivités ce mercredi soir avec Loened Fall, Tekmao et Poan Benn qui feront danser les festivaliers. Cela montera ensuite en puissance avec une vingtaine d’artistes programmés sur les deux scènes.

La programmation sera comme souvent assez branchée électro avec la présence des DJ X-Coast, Hector Oaks et du collectif Texture. Aperçu aux Trans Musicales, l’an dernier, le groupe rock rennais Gwendoline sera également de la partie.