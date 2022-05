C’est l’une des conséquences de l’explosion de la pratique du vélo. Dans les magasins et les usines de fabrication, on peine à satisfaire la demande croissante de cyclistes en quête d’un deux-roues. La métropole rennaise en sait quelque chose. Elle, qui s’est engagée à fournir 1.800 vélos à assistance électrique par an à ses habitants, doit apprendre à patienter.

Confrontés à des pénuries de matériaux, ses fournisseurs peinent à satisfaire les commandes. En attendant, Rennes Métropole a donc décidé de miser sur une filière chère aux élus écologistes : le réemploi. « On s’est rendu compte qu’on récupérait pas mal de vélos qui avaient très peu roulé pendant leur année de location. Et qu’il ne fallait pas grand-chose pour les remettre à neuf », explique Matthieu Theurier, vice-président de Rennes Métropole en charge des mobilités.

Une entreprise de réinsertion se charge de retaper les vélos

Jeudi soir, l’élu écologiste a pourtant assuré devant les élus de la métropole que la collectivité serait en capacité de proposer encore plus de vélos électriques aux habitants : 2.000 seront ouverts à la location dès cette année. Et sans doute 2.200 par an à partir de 2023. Une croissance rendue possible par la mise en place d’une filière de recyclage avec Bretagne Ateliers.

Cette entreprise d’insertion, qui vient d’être rebaptisée Talendi, a constitué une petite équipe de trois personnes chargées de « prolonger la vie » des VAE des marques Gitane ou MFC, notamment par la réfection ou le changement des batteries. Jusqu’ici, bon nombre d'entre eux étaient «désélectrifiés» par une filière de La Petite Rennes. « Dès qu’on touche à la batterie, cela devient plus compliqué, c’est un vrai métier », confie Jérôme, l’un des mécanos de la Maison du vélo.

« Le vélo à assistance électrique est la meilleure alternative à la voiture solo pour les trajets jusqu’à 10 km mais son prix reste un frein pour certaines familles. C’est pour ça que nous avons mis en place une tarification solidaire », justifie Matthieu Theurier.

Pour les ménages les plus modestes, le prix d’achat du vélo après un an de location est de 510 euros. Un tarif imbattable pour un deux-roues de cette gamme.

Des vélos cargos bientôt disponibles

Autre nouveauté annoncée en conseil de Rennes Métropole : la mise à disposition de vélos cargos. Un matériel de plus en plus demandé mais qui reste inaccessible pour bon nombre d’usagers en raison de son prix élevé.

« Pour certaines familles, l’abandon de la voiture n’est pas possible parce qu’il y a les enfants à emmener à l’école ou les courses. Ces vélos cargos peuvent apporter une réponse », assure l’élu écologiste. Même avec l’aide de la métropole, l’investissement restera conséquent : 3.900 euros pour le modèle hollandais (3.150 euros avec la tarification solidaire) et 4.900 euros pour le modèle « premium » entièrement conçu en Bretagne.

Débordée de demandes il y a quelques années, la collectivité a progressivement réussi à réduire la liste d’attente pour ses VAE. D’après Rennes Métropole, il faut patienter en moyenne deux mois pour obtenir un vélo en location longue durée. Une politique volontariste qui coûte chaque année un million d’euros à la collectivité mais semble payer : de plus en plus d’habitants se déplacent à vélo pour leurs trajets quotidiens.