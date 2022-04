Une semaine après la réélection d’Emmanuel Macron, c’est déjà l’heure de la mobilisation. A Rennes, pour le traditionnel défilé du 1er mai, les syndicats manifesteront non pas dans le centre-ville mais dans le quartier populaire du Blosne, comme en 2019. Le cortège s’élancera à 10h de l’arrêt de métro Blosne.

Si ce rassemblement est autorisé, un autre rassemblement prévu à 14h30 dans le centre historique de la ville vient d’être interdit par le préfet d’Ille-et-Vilaine. L’appel à manifester a été lancé par l’ultra gauche rennaise. « Cette manifestation, illégale, est interdite par arrêté au regard des actions violentes récemment menées par ce groupuscule », souligne le préfet.

Après le premier et le second tour de l’élection présidentielle, des incidents avaient éclaté dans le centre-ville après l’annonce des résultats. Plusieurs commerces avaient été tagués, du mobilier urbain détruit et des poubelles incendiées. Sept personnes avaient été interpellées dimanche. Dans ce contexte, le préfet a donc pris un arrêté d’interdiction « au regard des risques avérés de troubles à l’ordre public ».