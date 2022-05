C’est une tradition pour de nombreux Rennais et Rennaises ? Chaque samedi matin, direction la place des Lices pour faire ses courses au célèbre marché. Les étals y sont à chaque fois bien garnis de bons produits avec en prime une délicieuse odeur de galette saucisse qui vous chatouille les narines.

Le marché des Lices a 400 ans ! Et 400 ans, ça se fête 😁🥳 Street-art, visites guidées, installation... Découvrez le programme et plongez dans son histoire 👇https://t.co/nIbOqs6BVU #Rennes #IciRennes pic.twitter.com/Ol8SDsYLoa — Rennes Ville et Métropole (@metropolerennes) April 28, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Passage obligé pour les politiques, le marché des Lices est l’un des plus grands marchés de France avec plus de 250 exposants et assurément l’un des plus beaux. Véritable institution rennaise, il fête cette année son 400e anniversaire avec des visites guidées qui sont organisées en mai et juin pour découvrir son histoire.

A l’occasion de cet anniversaire, nous avons voulu vous interroger pour savoir ce que représente pour vous le marché des Lices. Allez-vous y faire vos courses ? Si oui, quelles sont vos petites habitudes ? Vos meilleurs souvenirs ? Vous pouvez aussi nous dire s’il y a des choses à revoir et à améliorer et si la balade vaut toujours le détour. Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article à paraître dans les prochains jours. Merci d’avance !