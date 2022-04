La ligne B du métro rennais ouvrira-t-elle d’ici la fin mai comme cela était prévu ? Pour le constructeur allemand Siemens, la réponse est oui. Mais du côté de la métropole, on se montre un peu moins optimiste. Ce jeudi soir, Nathalie Appéré, maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole, a ainsi exprimé « ses doutes sur la capacité réelle de Siemens à tenir les délais sur lesquels il s’était engagé ».

Fin décembre, Laurent Bouyer, président de Siemens Mobility France, avait affirmé que la seconde ligne serait livrée « au plus tôt fin avril, au plus tard fin mai 2022 ». A un mois de l’échéance, le timing s’annonce donc serré. Depuis plusieurs semaines, la marche à blanc se déroule sur la ligne avec les rames qui circulent à vide afin de tester le matériel roulant. « Cette mise au point avance réellement et positivement », a souligné l’élue socialiste en ouverture de la séance du conseil métropolitain. « Mais Siemens a pris du retard sur les jalons qu’il s’était lui-même fixé et je ne peux donc tout simplement pas vous garantir ce soir qu’il tiendra les échéances », a-t-elle ajouté.

Une livraison déjà plusieurs fois retardée

Déjà retardé par l’épidémie de Covid-19, le chantier de la ligne B du métro, qui aurait dû être livrée fin 2020 puis à l’été 2021, a également rencontré quelques soucis techniques. Au printemps, Siemens avait ainsi admis avoir « sous-estimé les délais face à la complexité du système », expliquant que les nouvelles rames de CityVal retenues par la métropole étaient une « une première mondiale ». Des problèmes d’approvisionnement sur certains composants électroniques sont également apparus ces derniers mois tout comme des difficultés techniques sur le matériel.

Dans les prochains jours, de nouvelles réunions « décisives » doivent avoir lieu entre les différents acteurs. « Elles viendront préciser, et nous l’espérons tous très sincèrement confirmer le calendrier d’ouverture », a ajouté Nathalie Appéré, donnant rendez-vous « dans les prochaines semaines ».