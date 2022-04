L’annonce s’est faite en l’absence du principal intéressé. Mercredi soir, le comité de gestion de la Prévalaye a appris l’abandon de la dernière version du projet d’extension de son centre d’entraînement à la Piverdière. Cette décision a été annoncée par Didier Chapellon, élu écologiste de la ville de Rennes qui supervise ce comité de gestion, comme l’a annoncé Ouest-France. L’extension du centre Henri-Guérin n’est pas remise en question, mais elle se limitera aux 3,5 hectares qui avaient presque fait consensus l’an dernier.

Le centre d'entraînement du Stade Rennais est installé sur le site de la Piverdière, à Rennes. - C. Allain / 20 Minutes

« Une ligne rouge à ne pas franchir »

En moins de deux mois, beaucoup de choses ont changé. Alors qu’il avait annoncé son intention de grignoter une parcelle sauvage de 2,6 hectares le 1er mars, le Stade Rennais est finalement revenu sur sa décision. « Au fil de nos études et en s’inspirant d’autres centres d’entraînement, nous avons remarqué que nous ne pouvions pas atteindre nos objectifs de compétitivité avec un foncier si restreint. Si on se limite aux 3,5 hectares, on ne pourra faire qu’un terrain supplémentaire en plus des six que nous avons déjà. Ce n’est pas suffisant. Nous avons besoin de dix terrains », avait lancé Karim Houari début mars.

Depuis, le stadium manager du Stade Rennais a quitté l’entreprise. Et le club est revenu sur ce choix, décrit à l’unanimité comme « une ligne rouge à ne pas franchir » par les élus et associations présents au sein du comité de gestion, qui se réunissait déjà pour la 12e fois mercredi soir.

Le projet d'extension du Stade Rennais tel qu'il est présenté sur le site du cabinet d'architectes. - Artefactory/NeM Architectes

Des terrains réaménagés sur le site de Moulin-du-Comte

Pour compenser l’abandon de la fameuse parcelle de 2,6 hectares, le Stade Rennais a accepté de se rabattre sur trois terrains qui seront réaménagés sur le site de Moulin-du-Comte et partagés avec d’autres structures. Des terrains qui seront un peu éloignés de son futur siège social mais situés à deux pas du Roazhon Park, où se trouvent les locaux un brin désuets de son centre de formation (qui doivent déménager à la Piverdière).

Pour justifier ce choix, le Stade Rennais évoque sa volonté « de trouver un consensus » et assure « s’adapter en permanence ». « De notre point de vue, les conditions sont aujourd’hui réunies pour que le Stade Rennais mette en œuvre son projet », déclarent les élus écologistes, qui siègent dans la majorité avec Nathalie Appéré.

Le conseil municipal devra se pencher sur la question en juin à l’occasion d’une délibération sur un droit d’occupation de ses terres par le club de football de François Pinault. Ce dernier espère déposer son nouveau permis de construire « en septembre 2022 ».