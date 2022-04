« On l’a vu passer deux fois. La première fois, il roulait doucement. Mais la deuxième fois, il était à 140 km/h. Les ouvriers du chantier ont eu super peur ». Cela fait vingt ans que Didier est agent à la Direction interdépartementale des routes de l’Ouest (Diro). Il n’avait jamais vu ça. Alors que son service est chargé de fermer chaque nuit une partie de la rocade sud de Rennes pour permettre d’importants travaux nocturnes, il a vu par deux fois un automobiliste forcer le barrage pour s’introduire sur la route fermée. « C’était une 308 noire. On a même des vidéos qui le montrent. Mais on ne distingue pas la plaque ». Pour s’introduire sur la rocade pourtant fermée, le chauffard a forcé les plots et les véhicules orange de la Diro. Après ces deux incidents, un poids lourd a été placé en travers de la route.

A écouter Didier, cet incident est loin d’être un cas isolé. Malgré des engins de signalisation de plus en plus nombreux, les agents des routes ne se sont jamais autant sentis en danger. Une preuve par les chiffres. Depuis le début de l’année 2022, douze véhicules de la Diro ont été accidentés rien qu’en Bretagne. Et à chaque fois, le constat est le même : l’automobiliste n’était pas attentif. « Les gens ne se rendent pas compte du danger qu’ils nous font courir. On voit des conducteurs de poids lourd qui regardent la télé, des gens qui nous filment alors qu’ils sont au volant. On a l’impression qu’ils n’en ont rien à faire des autres », poursuit Didier. Des campagnes de communication avaient été lancées l’an dernier après une multiplication d’accidents. En vain. L’année 2022 est même pire.

Son collègue Fabrice a été témoin d’une autre scène hallucinante récemment. Alors qu’une rangée de plots orange avaient été installés sur la voirie pour protéger un véhicule en panne sur la rocade, un automobiliste a jugé bon de slalomer entre les cônes. « J’ai l’impression que les gens s’écartent moins qu’avant. On se fait raser. Les gens ne se rendent compte du danger que quand ils sont en panne sur la bande d’arrêt d’urgence. En général, ils sont bien contents de nous voir arriver », raconte Fabrice. Agent des routes depuis plus de vingt ans, le Breton a constaté la multiplication des comportements dangereux. Mais aussi l’accroissement flagrant du nombre de véhicules. « Avant, on pouvait traverser les voies pour aller chercher un truc au milieu. C’est fini cette époque ». Dans les Côtes d’Armor et le Morbihan, cette semaine sera marquée par deux hommages à deux agents tués dans l’exercice de leurs missions en 2002 et 2012.

Une nouvelle règle trop peu connue pour les protéger

En 2018, une nouvelle règle a pourtant été ajoutée au Code de la route, obligeant les automobilistes à se déporter. Baptisé « corridor de sécurité », il impose aux conducteurs de « laisser une voie libre entre les intervenants et leurs véhicules ou se décaler le plus possible à gauche de leur voie et ralentir de façon significative ». L’objectif était clair : réduire le nombre d’accidents impliquant des agents des routes, que ce soit ceux travaillant pour l’État ou ceux exerçant pour les départements. « Mais personne ne connaît cette nouvelle règle. Et j’ai l’impression que les gens s’en foutent. On a des collègues qui se sont fait agresser, on se fait souvent insulter. Pour moi, c’est un problème de société. On a des gens qui roulent sans permis, sans assurance. Ils se croient tout permis », analyse André, qui travaille à la Diro depuis vingt-six ans.

Pour protéger un métier que les agents décrivent comme « de plus en plus dangereux », les autorités lancent régulièrement des opérations de sensibilisation du grand public. Ce sera le cas partout ces prochaines semaines en Bretagne où des messages invitant les automobilistes à ralentir aux abords des agents seront diffusés. Ce lundi, le préfet de région a rendu visite aux agents du centre de Rennes pour leur apporter son soutien. Et marteler ce message : « ralentissez, ralentissez, ralentissez », a conseillé le préfet Emmanuel Berthier.